Увольнение из армии во время СОЧ: вариант с тюрьмой остается

Украинские военные в составе ВСУ. Фото: 115 ОМБр

Наказанием за самовольное оставление части может быть лишение свободы. Проблему СОЧ нужно решить даже в ситуации, когда гражданин имеет законное право на увольнение из армии. Иначе даже после увольнения такое лицо могут привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Военнослужащие в СОЧ

Военнослужащие, которые проходят военную службу в составе Вооруженных сил Украины, имеют соответствующие обязательства. Это, в частности, обязательство не покидать расположение своей воинской части без приказа командира.

Впрочем, некоторые военные по тем или иным причинам совершили самовольное оставление части (СОЧ). СОЧ считается серьезным правонарушением.

Против военнослужащего, совершившего самовольное оставление части, открывается уголовное дело. Наказанием за СОЧ, согласно Уголовному кодексу Украины, может стать даже лишение свободы на соответствующий срок.

Читайте также:

Суд за СОЧ может быть и после освобождения

К юристам обратился гражданин, который совершил самовольное оставление части. Военнослужащий поинтересовался возможностью уволиться из рядов ВСУ, находясь в статусе СОЧ.

Военный объяснил, что он во время пребывания в СОЧ оформил инвалидность и теперь имеет право на увольнение. В комментарии к этой ситуации юрист Владислав Дерий пояснил, что, даже в случае наличия законных оснований для увольнения, нужно прежде всего решить проблему с самовольным оставлением части.

Дерий подчеркнул, что нерешение проблемы СОЧ может обернуться серьезной проблемой: "Вы можете уволиться и находясь в СОЧ. Но в таком случае остается открытым вопрос о привлечении Вас к уголовной ответственности".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли податься на инвалидность с СОЧ.

Если военнослужащий ВСУ имеет реальные основания для того, чтобы получить группу инвалидности, он может подать соответствующие документы на прохождение экспертной комиссии. Теоретически это возможно даже тогда, когда он находится в СОЧ, но здесь, как объяснили юристы, есть одна серьезная проблема.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли оформить перевод во время СОЧ.

Военнослужащий, который совершил самовольное оставление части, не может перевестись в другое подразделение. Это возможно сделать только после возвращения в ВСУ и с использованием одного важного документа.