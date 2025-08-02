Перевод военнослужащего - можно ли перевестись во время СОЧ

Задержанный военнослужащий. Фото: ukr.radio

Военнослужащий, который совершил самовольное оставление части, не может перевестись в другое подразделение. Это возможно сделать только после возвращения в ВСУ и с использованием одного важного документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Перевод в СОЧ

К юристам обратился военнослужащий, который совершил самовольное оставление воинской части.

Мужчина поинтересовался, может ли он перевестись в другое подразделение, находясь в СОЧ.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что такой шаг будет незаконным.

"Что касается перевода в другую бригаду, то пока вы находитесь в СОЧ, это невозможно", — подчеркнул юрист.

Какой документ нужен для перевода

Айвазян объяснил, что надо сделать перед началом процесса перевода.

"Поэтому сначала должны вернуться на службу (путем обращения в ВСП), а уже потом решать вопрос о переводе", — отметил адвокат.

Он добавил, что в случае с тяжелой болезнью отца-пенсионера можно попробовать перевестись поближе к месту жительства родственника, но при этом нужно соблюсти важное условие.

"Основание для перевода у вас есть — тяжелая болезнь отца. Впрочем, для перевода также надо иметь отношение из части, куда собираетесь перейти", — отметил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли перевестись в тыл без отношения.

Добавим, мы сообщали о том, когда военного не могут перевести без его согласия.