Звільнення з армії під час СЗЧ: варіант із в'язницею залишається

Дата публікації: 26 травня 2026 14:42
Українські військові у складі ЗСУ. Фото: 115 ОМБр

Покаранням за самовільне залишення частини може бути позбавлення волі. Проблему СЗЧ потрібно вирішити навіть у ситуації, коли громадянин має законне право на звільнення з армії. Інакше навіть після звільнення таку особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовослужбовці у СЗЧ

Військовослужбовці, які проходять військову службу у складі Збройних сил України, мають відповідні зобов’язання. Це, зокрема, зобов’язання не залишати розташування своєї військової частини без наказу командира.

Втім, деякі військові з тих чи інших причин здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ). СЗЧ вважається серйозним правопорушенням.

Проти військовослужбовця, який здійснив самовільне залишення частини, відкривається кримінальна справа. Покаранням за СЗЧ, згідно із Кримінальним кодексом України, може стати навіть позбавлення волі на відповідний строк.

Суд за СЗЧ може бути і після звільнення

До юристів звернувся громадянин, який здійснив самовільне залишення частини. Військовослужбовець поцікавився можливістю звільнитися з лав ЗСУ, перебуваючи в статусі СЗЧ.

Військовий пояснив, що він під час перебування у СЗЧ оформив інвалідність і тепер має право на звільнення. У коментарі до цієї ситуації юрист Владислав Дерій пояснив, що, навіть у випадку наявності законних підстав для звільнення, потрібно перш за все вирішити проблему із самовільним залишенням частини.

Дерій підкреслив, що невирішення проблеми СЗЧ може обернутися серйозною проблемою: "Ви можете звільнитись і перебуваючи в СЗЧ. Але в такому випадку залишається відкритим питання щодо притягнення Вас до кримінальної відповідальності".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна податися на інвалідність із СЗЧ.

Якщо військовослужбовець ЗСУ має реальні підстави для того, аби отримати групу інвалідності, він може подати відповідні документи на проходження експертної комісії. Теоретично це можливо навіть тоді, коли він перебуває у СЗЧ, але тут, як пояснили юристи, є одна серйозна проблема.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливо оформити переведення під час СЗЧ.

Військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини, не може перевестись до іншого підрозділу. Це можливо зробити тільки після повернення до ЗСУ і з використанням одного важливого документу.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
