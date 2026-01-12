Увольнение из армии - является ли отчим, погибший на войне, близким родственником

Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: "АрміяInform"

Отчим, который не оформил родительские права в отношении своего пасынка, даже имея официальный брак с его матерью, не является родственником этого лица, поэтому в случае гибели отчима гражданин не сможет уволиться из рядов ВСУ. Но, как отметили юристы, теоретически шанс совместного проживания и воспитания отчимом можно попробовать доказать в соответствующей инстанции.

Отчим — не отец

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе Вооруженных сил Украины.

Мужчина рассказал, что некоторое время назад на войне погиб его отчим, с которым он прожил долгое время, имея с матерью этого лица официальный брак и воспитывая это лицо в детстве — но не оформив официальное отцовство.

Военнослужащий поинтересовался, имеет ли он право уволиться, доказав, что отчим выполнял в его жизни роль отца.

"К сожалению, но это довольно сложная ситуация и уволиться на основании отчима никак не получится, ведь, как Вы сами заметили, юридически он Вам никто. Он не имеет юридических прав и обязанностей по отношению к Вам как отец", — пояснил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Юрист добавил, что установить факт отцовства в таком случае невозможно

"Он (отчим) не имеет к Вам никакого кровного отношения, чего и требует Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части увольнения с военной службы", — подчеркнул Кирда.

Один-единственный вариант — через суд

Зато другой адвокат, Юрий Айвазян, отметил, что теоретически можно попробовать решить этот вопрос в пользу военнослужащего.

Но для этого, подчеркнул юрист, нужно обращаться в суд.

"Чтобы ЗАГС внес соответствующие изменения в акт гражданского состояния о рождении, вписав туда отчима, Вам необходимо получить решение суда", — отметил Айвазян.

Только после этого можно будет требовать освобождения на основании гибели отчима в боевых действиях.

