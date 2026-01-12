Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Увольнение из-за гибели на войне отчима — реально ли

Увольнение из-за гибели на войне отчима — реально ли

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 12:20
Увольнение из армии - является ли отчим, погибший на войне, близким родственником
Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: "АрміяInform"

Отчим, который не оформил родительские права в отношении своего пасынка, даже имея официальный брак с его матерью, не является родственником этого лица, поэтому в случае гибели отчима гражданин не сможет уволиться из рядов ВСУ. Но, как отметили юристы, теоретически шанс совместного проживания и воспитания отчимом можно попробовать доказать в соответствующей инстанции.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Отчим — не отец

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе Вооруженных сил Украины.

Мужчина рассказал, что некоторое время назад на войне погиб его отчим, с которым он прожил долгое время, имея с матерью этого лица официальный брак и воспитывая это лицо в детстве — но не оформив официальное отцовство.

Военнослужащий поинтересовался, имеет ли он право уволиться, доказав, что отчим выполнял в его жизни роль отца.

"К сожалению, но это довольно сложная ситуация и уволиться на основании отчима никак не получится, ведь, как Вы сами заметили, юридически он Вам никто. Он не имеет юридических прав и обязанностей по отношению к Вам как отец", — пояснил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Юрист добавил, что установить факт отцовства в таком случае невозможно

"Он (отчим) не имеет к Вам никакого кровного отношения, чего и требует Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части увольнения с военной службы", — подчеркнул Кирда.

Один-единственный вариант — через суд

Зато другой адвокат, Юрий Айвазян, отметил, что теоретически можно попробовать решить этот вопрос в пользу военнослужащего.

Но для этого, подчеркнул юрист, нужно обращаться в суд.

"Чтобы ЗАГС внес соответствующие изменения в акт гражданского состояния о рождении, вписав туда отчима, Вам необходимо получить решение суда", — отметил Айвазян.

Только после этого можно будет требовать освобождения на основании гибели отчима в боевых действиях.

Напомним, мы ранее писали о том, смогут ли неполнородные братья погибших военных получить отсрочку или освобождение из армии.

Добавим, мы сообщали о том, когда близкие родственники погибшего военнослужащего не будут иметь права на освобождение от военной службы.

ВСУ дети увольнение родители права
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации