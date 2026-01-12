Відео
Україна
Головна Мобілізація Звільнення через загибель на війні вітчима — чи реально

Звільнення через загибель на війні вітчима — чи реально

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 12:20
Звільнення з армії - чи є вітчим, який загинув на війні, близьким родичем
Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: "АрміяInform"

Вітчим, який не оформив батьківські права щодо свого пасинка, навіть маючи офіційний шлюб з його матір’ю, не є родичем цієї особи, тож у випадку загибелі вітчима громадянин не зможе звільнитися з лав ЗСУ. Але, як зазначили юристи, теоретично шанс спільного проживання і виховання вітчимом можна спробувати довести у відповідній інстанції.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Вітчим — не батько

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у складі Збройних сил України.

Чоловік розповів, що певний час тому на війні загинув його вітчим, з яким він прожив довгий час, маючи із матір’ю цієї особи офіційний шлюб і виховуючи цю особу в дитинстві — але не оформивши офіційне батьківство.

Військовослужбовець поцікавився, чи має він право звільнитися, довівши, що вітчим виконував у його житті роль батька.

"На жаль, але це доволі складна ситуація і звільнитися на підставі вітчима ніяк не вийде, адже, як Ви самі зауважили, юридично він Вам ніхто. Він не має юридичних прав і обов'язків по відношенню до Вас як батько", — пояснив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Юрист додав, що встановити факт батьківства у такому випадку неможливо

"Він (вітчим) не має до Вас ніякого кровного відношення, чого і вимагає Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині звільнення з військової служби", — підкреслив Кирда.

Один-єдиний варіант — через суд

Натомість інший адвокат, Юрій Айвазян, зазначив, що теоретично можна спробувати вирішити це питання на користь військовослужбовця.

Але для цього, наголосив юрист, потрібно звертатися до суду.

"Аби ДРАЦС вніс відповідні зміни в акт цивільного стану про народження, вписавши туди вітчима, Вам необхідно отримати рішення суду", — зазначив Айвазян.

Тільки після цього можна буде вимагати звільнення на підставі загибелі вітчима у бойових діях.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи зможуть неповнорідні брати загиблих військових отримати відстрочку чи звільнення із армії.

Додамо, ми повідомляли про те, коли близькі родичі загиблого військовослужбовця не матимуть права на звільнення від військової служби.

ЗСУ діти звільнення батьки права
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
