В "Армии+" запустили опрос об иностранных языках в ВСУ
В приложении "Армия+" запустили новый опрос. Он касается иностранных языков и опыт их использования на службе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.
Что в новом опросе в "Армии+" и почему это важно
В министерстве отметили, что собранные ответы помогут эффективнее привлекать знатоков языка к совместным задачам с иностранцами. Кроме того, в приложении будут созданы языковые курсы.
Новый опрос охватит несколько ключевых тем. В частности:
- уровень владения иностранными языками по разным направлениям - разговорная практика, письмо, восприятие на слух и перевод;
- реальный опыт использования языков в различных условиях службы - в боевых подразделениях, штабной работе или во время учений;
- готовность военнослужащих к службе вместе с иностранцами.
Опрос можно пройти в разделе "Опрос" в приложении с 15 по 28 мая.
