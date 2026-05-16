В "Армии+" запустили опрос об иностранных языках в ВСУ

Военный держит смартфон с открытым приложением "Армия+". Фото иллюстративное: armyinform.com

В приложении "Армия+" запустили новый опрос. Он касается иностранных языков и опыт их использования на службе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что в новом опросе в "Армии+" и почему это важно

В министерстве отметили, что собранные ответы помогут эффективнее привлекать знатоков языка к совместным задачам с иностранцами. Кроме того, в приложении будут созданы языковые курсы.

Новый опрос охватит несколько ключевых тем. В частности:

уровень владения иностранными языками по разным направлениям - разговорная практика, письмо, восприятие на слух и перевод;

реальный опыт использования языков в различных условиях службы - в боевых подразделениях, штабной работе или во время учений;

готовность военнослужащих к службе вместе с иностранцами.

Опрос можно пройти в разделе "Опрос" в приложении с 15 по 28 мая.

