Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В "Армии+" запустили опрос об иностранных языках в ВСУ

В "Армии+" запустили опрос об иностранных языках в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 07:30
В "Армии+" запустили опрос об иностранных языках в ВСУ
Военный держит смартфон с открытым приложением "Армия+". Фото иллюстративное: armyinform.com

В приложении "Армия+" запустили новый опрос. Он касается иностранных языков и опыт их использования на службе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что в новом опросе в "Армии+" и почему это важно

В министерстве отметили, что собранные ответы помогут эффективнее привлекать знатоков языка к совместным задачам с иностранцами. Кроме того, в приложении будут созданы языковые курсы.

Новый опрос охватит несколько ключевых тем. В частности:

  • уровень владения иностранными языками по разным направлениям - разговорная практика, письмо, восприятие на слух и перевод;
  • реальный опыт использования языков в различных условиях службы - в боевых подразделениях, штабной работе или во время учений;
  • готовность военнослужащих к службе вместе с иностранцами.

Опрос можно пройти в разделе "Опрос" в приложении с 15 по 28 мая.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, руководитель ОП Кирилл Буданов считает, что мобилизацию в Украине надо продолжать. Причина в том, что набор добровольцев не обеспечит необходимое количество бойцов в ВСУ.

Также мы писали, как работают новые правила оформления отсрочек от мобилизации.

иностранцы опрос Армия+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации