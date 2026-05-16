Буданов: мобилизация в Украине должна продолжаться
Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что мобилизацию в Украине надо продолжать. В то же время он пообещал бороться со "злоупотреблениями" офицеров призывных комиссий.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Буданов сказал в интервью The Times.
Почему мобилизация в Украине должна продолжаться
По словам руководителя ОП, набор добровольцев не обеспечит то количество военных, в котором нуждаются Силы обороны Украины.
"Набор добровольцев не способен обеспечить армию необходимым количеством (бойцов — Ред.). Это невозможно из-за экономических проблем, а также потому, что после двенадцати с половиной лет войны нет ничего, что могло бы мотивировать такое количество людей стать добровольцами", — заявил Буданов.
Также он сказал, что будет бороться со "злоупотреблениями" офицеров призывных комиссии, которые были зафиксированы на видео, когда они устроили избиение новобранцев.
Однако он подчеркнул, что мобилизация должна продолжаться, поскольку страны тогда не будет.
"Сейчас мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионы людей. Другого пути нет. Иначе страна просто рухнет", — резюмировал он.
Как сообщало Новини.LIVE, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений о нарушениях прав граждан работниками ТЦК во время мобилизации, выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. По его словам, есть даже такие случаи, когда в помещением ТЦК убивают гражданских людей.
Также мы писали, что если человек мобилизовали незаконно с нарушением правил призыва, военнообязанный может обжаловать это решение. В таком случае у гражданина есть 6 месяцев, чтобы подать иск в суд.