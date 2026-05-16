Буданов: мобилизация в Украине должна продолжаться

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что мобилизацию в Украине надо продолжать. В то же время он пообещал бороться со "злоупотреблениями" офицеров призывных комиссий.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Буданов сказал в интервью The Times.

Почему мобилизация в Украине должна продолжаться

По словам руководителя ОП, набор добровольцев не обеспечит то количество военных, в котором нуждаются Силы обороны Украины.

"Набор добровольцев не способен обеспечить армию необходимым количеством (бойцов — Ред.). Это невозможно из-за экономических проблем, а также потому, что после двенадцати с половиной лет войны нет ничего, что могло бы мотивировать такое количество людей стать добровольцами", — заявил Буданов.

Также он сказал, что будет бороться со "злоупотреблениями" офицеров призывных комиссии, которые были зафиксированы на видео, когда они устроили избиение новобранцев.

Читайте также:

Однако он подчеркнул, что мобилизация должна продолжаться, поскольку страны тогда не будет.

"Сейчас мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионы людей. Другого пути нет. Иначе страна просто рухнет", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений о нарушениях прав граждан работниками ТЦК во время мобилизации, выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. По его словам, есть даже такие случаи, когда в помещением ТЦК убивают гражданских людей.

Также мы писали, что если человек мобилизовали незаконно с нарушением правил призыва, военнообязанный может обжаловать это решение. В таком случае у гражданина есть 6 месяцев, чтобы подать иск в суд.