В "Армии+" запустили учения по использованию РЭБ
В приложении "Армия+" запустили обучение по радиоэлектронной борьбе. Курс учит, как работать с РЭБ на тактическом уровне и не глушить собственные дроны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.
Что известно о новом курсе РЭБ в "Армии+"
Курс разъясняет, почему средства радиоэлектронной борьбы являются комплексной защитой подразделения, а также как безопасно работать с оборудованием, не создавая угроз для собственных беспилотников.
Программа обучения включает базовые этапы работы с РЭБ:
- функции и значение РЭБ в противостоянии дронов;
- основные принципы и алгоритмы работы с РЭБ;
- подбор оборудования в зависимости от поставленных задач;
- чеклист подготовки перед выездом;
- проведение тестирований и фиксация результатов;
- выполнение базового ремонта в полевых условиях;
- выявление каналов управления и передачи данных вражеских БпЛА;
- практическое использование автомобильных и портативных комплексов РЭБ.
"Курс подготовлен при содействии ОО "Магура". Над учебной программой работали офицеры и инженеры с опытом разработки и управления средствами РЭБ, в частности представители Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ", — резюмировали в Минобороны.
