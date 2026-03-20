В "Армии+" запустили учения по использованию РЭБ

Запуск дрона с боеприпасом. Фото: 24 ОМБр

В приложении "Армия+" запустили обучение по радиоэлектронной борьбе. Курс учит, как работать с РЭБ на тактическом уровне и не глушить собственные дроны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что известно о новом курсе РЭБ в "Армии+"

Курс разъясняет, почему средства радиоэлектронной борьбы являются комплексной защитой подразделения, а также как безопасно работать с оборудованием, не создавая угроз для собственных беспилотников.

Программа обучения включает базовые этапы работы с РЭБ:

функции и значение РЭБ в противостоянии дронов;

основные принципы и алгоритмы работы с РЭБ;

подбор оборудования в зависимости от поставленных задач;

чеклист подготовки перед выездом;

проведение тестирований и фиксация результатов;

выполнение базового ремонта в полевых условиях;

выявление каналов управления и передачи данных вражеских БпЛА;

практическое использование автомобильных и портативных комплексов РЭБ.

"Курс подготовлен при содействии ОО "Магура". Над учебной программой работали офицеры и инженеры с опытом разработки и управления средствами РЭБ, в частности представители Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ", — резюмировали в Минобороны.

Напомним, недавно в "Армии+" запустили учебный курс "Кибергигиена 2.0". Его посвятили правилам кибербезопасности.

Также мы писали, при каких двух условиях военный через "Армию+" может перевестись в другое подразделение.