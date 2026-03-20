В "Армії+" запустили навчання з використання РЕБ
У застосунку "Армія+" запустили навчання з радіоелектронної боротьби. Курс навчає, як працювати з РЕБ на тактичному рівні і не глушити власні дрони.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.
Що відомо про новий курс РЕБ в "Армії+"
Курс роз’яснює, чому засоби радіоелектронної боротьби є комплекснрм захисту підрозділу, а також як безпечно працювати з обладнанням, не створюючи загроз для власних безпілотників.
Програма навчання включає базові етапи роботи з РЕБ:
- функції та значення РЕБ у протистоянні дронів;
- основні принципи та алгоритми роботи з РЕБ;
- підбір обладнання залежно від поставлених завдань;
- чеклист підготовки перед виїздом;
- проведення тестувань і фіксація результатів;
- виконання базового ремонту в польових умовах;
- виявлення каналів управління та передачі даних ворожих БпЛА;
- практичне використання автомобільних і портативних комплексів РЕБ.
"Курс підготовлено за сприяння ГО "Маґура". Над навчальною програмою працювали офіцери та інженери з досвідом розробки та управління засобами РЕБ, зокрема представники Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ", — резюмували у Міноборони.
