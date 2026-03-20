В "Армії+" запустили навчання з використання РЕБ

Запуск дрона з боєприпасом. Фото: 24 ОМБр

У застосунку "Армія+" запустили навчання з радіоелектронної боротьби. Курс навчає, як працювати з РЕБ на тактичному рівні і не глушити власні дрони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що відомо про новий курс РЕБ в "Армії+"

Курс роз’яснює, чому засоби радіоелектронної боротьби є комплекснрм захисту підрозділу, а також як безпечно працювати з обладнанням, не створюючи загроз для власних безпілотників.

Програма навчання включає базові етапи роботи з РЕБ:

функції та значення РЕБ у протистоянні дронів;

основні принципи та алгоритми роботи з РЕБ;

підбір обладнання залежно від поставлених завдань;

чеклист підготовки перед виїздом;

проведення тестувань і фіксація результатів;

виконання базового ремонту в польових умовах;

виявлення каналів управління та передачі даних ворожих БпЛА;

практичне використання автомобільних і портативних комплексів РЕБ.

"Курс підготовлено за сприяння ГО "Маґура". Над навчальною програмою працювали офіцери та інженери з досвідом розробки та управління засобами РЕБ, зокрема представники Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ", — резюмували у Міноборони.

