В "Армії+" запустили навчання з використання РЕБ

В "Армії+" запустили навчання з використання РЕБ

Дата публікації: 20 березня 2026 04:30
В "Армії+" запустили навчання з використання РЕБ
Запуск дрона з боєприпасом. Фото: 24 ОМБр

У застосунку "Армія+" запустили навчання з радіоелектронної боротьби. Курс навчає, як працювати з РЕБ на тактичному рівні і не глушити власні дрони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що відомо про новий курс РЕБ в "Армії+"

Курс роз’яснює, чому засоби радіоелектронної боротьби є комплекснрм захисту підрозділу, а також як безпечно працювати з обладнанням, не створюючи загроз для власних безпілотників.

Програма навчання включає базові етапи роботи з РЕБ:

  • функції та значення РЕБ у протистоянні дронів;
  • основні принципи та алгоритми роботи з РЕБ;
  • підбір обладнання залежно від поставлених завдань;
  • чеклист підготовки перед виїздом;
  • проведення тестувань і фіксація результатів;
  • виконання базового ремонту в польових умовах;
  • виявлення каналів управління та передачі даних ворожих БпЛА;
  • практичне використання автомобільних і портативних комплексів РЕБ.

"Курс підготовлено за сприяння ГО "Маґура". Над навчальною програмою працювали офіцери та інженери з досвідом розробки та управління засобами РЕБ, зокрема представники Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ", — резюмували у Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно в "Армії+" запустили навчальний курс "Кібергігієна 2.0". Його присвятили правилам кібербезпеки.

Також ми писали, за яких двох умов військовий через "Армію+" може перевестись в іншій підрозділ.

військові навчання армія дрон Шахід-136 застосунок Армія+ РЕБ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
