Армия+ новые рапорты — справка для УБД и возвращение из отпуска

В Армия+ добавили пять новых рапортов — что разрешили военным
В мобильном приложении Армия+, которое было запущено в августе 2024 года, появились пять новых видов рапортов. Они касаются получения справки об участии в боевых действиях, выписок из приказа и послужного списка, а также вопросов отпуска и возвращения на службу. Нововведение доступно в свежем обновлении приложения, которое уже можно скачать в App Store и Play Market.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Новые рапорты в Армия+
Все новые рапорты сгруппированы в отдельном разделе, который имеет удобный и понятный алгоритм подачи. Каждый шаг сопровождается объяснениями и подсказками, что позволяет подать запрос командиру без ошибок и за несколько минут.
В частности, добавлена возможность подать следующие рапорты:
- на получение справки об участии в боевых действиях (УБД);
- на извлечение из приказа;
- на извлечение из послужного списка;
- на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет;
- на возвращение в часть после отпуска, командировки или лечения.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, команда разработчиков реагирует на запросы военнослужащих. В частности, рапорт на возвращение из отпуска просили добавить неоднократно, ведь такая возможность значительно облегчает коммуникацию с командованием.
Также, как отметила Черногоренко, добавленные рапорты открывают доступ к социальным гарантиям, в частности льгот на проезд и оплату коммунальных услуг.
"Постепенно продолжаем покрывать запросы военных, которые можно получить благодаря рапорту. Например, на этот раз реализовали рапорт на возвращение в часть после отпуска, командировки или лечения. О нем нас просили не один раз, чтобы появилась возможность подать его за несколько минут — и мы откликаемся на этот запрос. Также добавили рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии вроде бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг", — заявила Екатерина Черногоренко.
Сколько рапортов доступно в приложении Армия+
На сегодня в Армия+ доступен уже 31 тип рапорта. Всего с момента запуска через приложение было подано более 430 тысяч запросов.
Чаще всего военнослужащие оформляют оздоровительные рапорты (31%), заявления на годовой отпуск (22%) и изменения места службы (21,5%).
Напомним, в начале апреля приложение Армия+ тоже пополнили новыми рапортами.
Также юрист объяснил, почему военнослужащему, который хочет перевестись на контрактную службу, подачи простого рапорта на это недостаточно.
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