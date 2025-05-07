Армия+ новые рапорты — справка для УБД и возвращение из отпуска

Приложение "Армия+". Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В мобильном приложении Армия+, которое было запущено в августе 2024 года, появились пять новых видов рапортов. Они касаются получения справки об участии в боевых действиях, выписок из приказа и послужного списка, а также вопросов отпуска и возвращения на службу. Нововведение доступно в свежем обновлении приложения, которое уже можно скачать в App Store и Play Market.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Новые рапорты в Армия+

Все новые рапорты сгруппированы в отдельном разделе, который имеет удобный и понятный алгоритм подачи. Каждый шаг сопровождается объяснениями и подсказками, что позволяет подать запрос командиру без ошибок и за несколько минут.

В частности, добавлена возможность подать следующие рапорты:

на получение справки об участии в боевых действиях (УБД);

на извлечение из приказа;

на извлечение из послужного списка;

на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет;

на возвращение в часть после отпуска, командировки или лечения.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, команда разработчиков реагирует на запросы военнослужащих. В частности, рапорт на возвращение из отпуска просили добавить неоднократно, ведь такая возможность значительно облегчает коммуникацию с командованием.

Также, как отметила Черногоренко, добавленные рапорты открывают доступ к социальным гарантиям, в частности льгот на проезд и оплату коммунальных услуг.

"Постепенно продолжаем покрывать запросы военных, которые можно получить благодаря рапорту. Например, на этот раз реализовали рапорт на возвращение в часть после отпуска, командировки или лечения. О нем нас просили не один раз, чтобы появилась возможность подать его за несколько минут — и мы откликаемся на этот запрос. Также добавили рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии вроде бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг", — заявила Екатерина Черногоренко.

Сколько рапортов доступно в приложении Армия+

На сегодня в Армия+ доступен уже 31 тип рапорта. Всего с момента запуска через приложение было подано более 430 тысяч запросов.

Чаще всего военнослужащие оформляют оздоровительные рапорты (31%), заявления на годовой отпуск (22%) и изменения места службы (21,5%).

Напомним, в начале апреля приложение Армия+ тоже пополнили новыми рапортами.

Также юрист объяснил, почему военнослужащему, который хочет перевестись на контрактную службу, подачи простого рапорта на это недостаточно.