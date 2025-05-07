Армія+ нові рапорти — довідка для УБД та повернення з відпустки

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У мобільному застосунку Армія+, що був запущений у серпні 2024 року, з’явилися п’ять нових видів рапортів. Вони стосуються отримання довідки про участь у бойових діях, витягів з наказу і послужного списку, а також питань відпустки й повернення на службу. Нововведення доступне у свіжому оновленні програми, яке вже можна завантажити в App Store та Play Market.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Нові рапорти в Армія+

Усі нові рапорти згруповані в окремому розділі, що має зручний і зрозумілий алгоритм подачі. Кожен крок супроводжується поясненнями та підказками, що дозволяє подати запит командиру без помилок і за кілька хвилин.

Зокрема, додано можливість подати такі рапорти:

на отримання довідки про участь у бойових діях (УБД);

на витяг з наказу;

на витяг з послужного списку;

на відпустку для догляду за дитиною до 3 років;

на повернення до частини після відпустки, відрядження чи лікування.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, команда розробників реагує на запити військовослужбовців. Зокрема, рапорт на повернення з відпустки просили додати неодноразово, адже така можливість значно полегшує комунікацію з командуванням.

Також, як зазначила Черногоренко, додані рапорти відкривають доступ до соціальних гарантій, зокрема пільг на проїзд і оплату комунальних послуг.

"Поступово продовжуємо покривати запити військових, які можна отримати завдяки рапорту. Приміром, цього разу реалізували рапорт на повернення в частину після відпустки, відрядження чи лікування. Про нього нас просили не один раз, щоб з'явилася можливість подати його за кілька хвилин — і ми відгукуємося на цей запит. Також додали рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг", — заявила Катерина Черногоренко.

Скільки рапортів доступно в застосунку Армія+

На сьогодні в Армія+ доступно вже 31 тип рапорту. Загалом з моменту запуску через застосунок було подано понад 430 тисяч запитів.

Найчастіше військовослужбовці оформляють оздоровчі рапорти (31%), заяви на річну відпустку (22%) та зміни місця служби (21,5%).

Нагадаємо, на початку квітня застосунок Армія+ теж поповнили новими рапортами.

Також юрист пояснив, чому військовослужбовцю, який хоче перевестися на контрактну службу подачі простого рапорту на це недостатньо.