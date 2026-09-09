В приложении «Армия+» запущен курс по управлению боем в подразделениях БпС

Мужчина держит в руке смартфон с открытым приложением "Армия+". Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

В приложении "Армия+" запущен новый учебный курс "Организация управления боем БпС". Этот курс разработан на основе опыта подразделений, эффективно использующих беспилотные летательные аппараты на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

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Что известно о новом курсе в приложении "Армия+"

"Курс поможет разобраться, как организовать работу пункта управления, координировать экипажи разных типов, взаимодействовать с разведкой и смежными подразделениями, а также собирать и анализировать результаты боевой работы", — говорится в сообщении.

Прежде всего этот курс рассчитан на оперативных дежурных пунктов управления подразделений беспилотных систем и их помощников, начальников штабов и командиров. В то же время он будет полезен и для других военнослужащих, стремящихся лучше понять принципы организации боевой работы БпС.

Новая программа состоит из пяти модулей, включающих 15 уроков. В ходе обучения военнослужащие изучат следующие темы:

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организация пункта управления, а также задачи оперативного дежурного и его помощника;

использование DELTA, в частности модулей Monitor и Vezha, для получения и передачи информации;

организация общей карты, налаживание связи и взаимодействия с экипажами и смежными подразделениями;

как проводить ближнюю, среднюю и дальнюю разведку;

координация экипажей FPV, тяжелых бомбардировщиков и ударных крыльев;

особенности управления боевыми действиями в городской застройке;

логистическое обеспечение боевых позиций;

сбор необходимых данных и анализ результатов деятельности подразделения.

Отдельная часть обучения посвящена взаимодействию между экипажами и различными службами. В частности, военным объясняют, как выстроить совместную боевую работу — от получения сведений о ситуации и определения соответствующего средства до выполнения поставленной задачи и последующего анализа ее результатов.

"Курс должен помочь подразделениям, развивающим направление беспилотных систем, быстрее осваивать уже наработанные подходы к организации боевой работы", — резюмировали в министерстве.

Как сообщали Новини.LIVE, отсутствие красной отметки СЗЧ в приложении «Армия+» не освобождает военнослужащего от уголовной ответственности. По словам правоохранителей, техническое исчезновение является лишь следствием задержки в обновлении государственных реестров.

Также мы писали, что приложению "Армия+" в этом году исполняется два года с момента запуска.