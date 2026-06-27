В "Армия+" запустили новый курс: чему обучают бойцов

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Любомир Кучер Редактор, юрист

В мобильном приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Служебное расследование". Он поможет военнослужащим разобраться, как правильно устанавливать все обстоятельства происшествий и принимать обоснованные решения на каждом этапе. Материал будет полезен всем, кто непосредственно занимается дисциплинарными вопросами и служебными проверками.

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

О чем рассказывает курс

Авторы курса подробно объясняют, в каких ситуациях необходимо назначать расследование, какими правами обладают военнослужащие и как избежать типичных ошибок при подготовке итоговых документов.

Обучение состоит из восьми уроков, которые полностью охватывают весь процесс — от поиска причин для начала расследования до оформления результатов.

Благодаря этим занятиям военнослужащие узнают:

когда проведение служебного расследования является обязательным;

как четко определить предмет расследования и выяснить все детали происшествия;

каковы сроки проведения таких процедур;

какие права имеет военнослужащий во время проверки;

в каких случаях человек несет материальную ответственность за потерянное или испорченное имущество;

как без ошибок составлять итоговые документы и вести внутренний учет.

Отдельную часть курса посвятили служебным проверкам: их особенностям, заданиям и отличиям от служебного расследования.

Кто создал курс и как развивается платформа

Программу создали по инициативе Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. Партнером в разработке курса выступила общественная организация "Магура".

В общей сложности в приложении "Армия+" на данный момент уже доступно 28 различных курсов, которые помогают бойцам совершенствовать профессиональные навыки и эффективнее выполнять свои повседневные задачи (например, недавно там также запустили программу "Адаптация рекрута"). Весь технический функционал для раздела "Обучение" разрабатывают и поддерживают специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины сообщал, что бойцы Нацгвардии, которые совершили СОЧ, могут выбрать новую воинскую часть. Услуга доступна в приложении "Резерв+". Воспользоваться этой программой и подать электронный рапорт необходимо до 20 сентября включительно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Силы обороны Украины писал, что военные после СОЧ могут вернуться на службу, подав электронный рапорт. Речь идет о тех, кто сбежал из воинской части до 12 июня. Сообщить о своем желании вернуться в армию такие бойцы должны до 20 сентября.