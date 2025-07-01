В армии каждый может найти свое место — заявление майора ВСУ

В армии каждый может найти свое место — мнение майора ВСУ
Если человека мобилизовали, это означает, что его автоматически отправят на передовую. Военнообязанный может договориться о назначении на определенную должность.
Об этом в интервью "Фокусу" рассказал командир батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась.
Армия — это не только окопы
Военнослужащий отметил, что не все подразделения служат в окопах и выполняют штурмовые операции. В армии не хватает аналитиков, технической поддержки, делопроизводителей, финансистов, офицеров связи, логистов — большинство таких военных служат в тылу, а не на передовой.
По словам Евгения Карася, в армии можно выбрать подразделение, которое будет соответствовать определенным способностям человека. Кто-то выбирает штурмовые или десантные подразделения. Другие решают стать операторами дронов.
"Это нормально. В армии можно найти себе место в соответствии со своими способностями и желаниями", — подытожил военнослужащий.
Напомним, во время мобилизации люди с инвалидностью обычно не подлежат военному призыву. Несмотря на это, при определенных условиях мобилизовать могут даже их.
Также мы сообщали, что в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации. Неявку в ТЦК он объяснил проблемами со здоровьем.
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