В армии каждый может найти свое место — заявление майора ВСУ

Майор ВСУ Евгений Карась. Фото: кадр из видео

Если человека мобилизовали, это означает, что его автоматически отправят на передовую. Военнообязанный может договориться о назначении на определенную должность.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал командир батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась.

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Армия — это не только окопы

Военнослужащий отметил, что не все подразделения служат в окопах и выполняют штурмовые операции. В армии не хватает аналитиков, технической поддержки, делопроизводителей, финансистов, офицеров связи, логистов — большинство таких военных служат в тылу, а не на передовой.

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По словам Евгения Карася, в армии можно выбрать подразделение, которое будет соответствовать определенным способностям человека. Кто-то выбирает штурмовые или десантные подразделения. Другие решают стать операторами дронов.

"Это нормально. В армии можно найти себе место в соответствии со своими способностями и желаниями", — подытожил военнослужащий.

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Напомним, во время мобилизации люди с инвалидностью обычно не подлежат военному призыву. Несмотря на это, при определенных условиях мобилизовать могут даже их.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации. Неявку в ТЦК он объяснил проблемами со здоровьем.