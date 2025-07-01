У війську кожен може знайти своє місце — заява майора ЗСУ

Майор ЗСУ Євген Карась. Фото: кадр із відео

Якщо людину мобілізували, це означає, що її автоматично відправлять на передову. Військовозобов'язаний може домовитися про призначення на певну посаду.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів командир батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась.

Реклама

Читайте також:

Армія — це не лише окопи

Військовослужбовець наголосив, що не всі підрозділи служать в окопах і виконають штурмові операції. У війську бракує аналітиків, технічної підтримки, діловодів, фінансистів, офіцерів зв'язку, логістів — більшість таких військових служать у тилу, а не на передовій.

За словами Євгена Карася, в армії можна обрати підрозділ, який відповідатиме певним здібностям людини. Хтось обирає штурмові або десантні підрозділи. Інші вирішують стати операторами дронів.

"Це нормально. В армії можна знайти собі місце відповідно до своїх здібностей і бажань", — підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, під час мобілізації люди з інвалідністю зазвичай не підлягають військовому призову. Попри це, за певних умов мобілізувати можуть навіть їх.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області чоловік ухилився від мобілізації. Неявку до ТЦК він пояснив проблемами зі здоров'ям.