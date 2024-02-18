В "Азове" объяснили, зачем нужно мобилизовать полмиллиона человек

Начальник штаба 12-й бригады спецназа "Азов" Богдан Кротевич. Фото: скриншот

Начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" заявил, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал начать оборонную кампанию. Однако эта задача требует мобилизации полумиллиона человек, а то и больше.

Об этом Богдан Кротевич рассказал в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном на YouTube в субботу, 17 февраля.

Кротевич о мобилизации 500 тыс. человек

Кротевич отметил, что мобилизация большого количества людей — миллион, два миллиона — зависит от возможностей. По его словам, возникает вопрос подготовки — сможет ли страна научить стольких человек.

"Какие возможности мы можем потянуть — нам уже нужно их готовить. Если сейчас мы не можем всех мобилизовать, мы должны поставить на военный учет и проводить курсы молодого бойца. Это как резервная армия — резерв первой, второй и третьей очереди", — объяснил азовец.

Напомним, что бывший командир полка "Азов" Максим Жорин прокомментировал мобилизацию 500 тыс. человек. По его словам, ВСУ нужны люди постоянно, а призыв в полмиллиона не решит вопрос мобилизации раз и навсегда.

Также мы сообщали, что на тему призыва 500 тыс. человек высказался и военный эксперт Павел Нарожный. Он заметил, даже если в ряды Вооруженных сил пойдет столько людей, то их все равно "нереально будет научить и отправить воевать".