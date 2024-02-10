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Мобілізація 500 тис. на фронт — яка думка екскомандира "Азову" Жоріна

10 лютого 2024 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація 500 тис. на фронт — яка думка екскомандира "Азову" Жоріна
Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що мобілізація в 500 чи 300 тисяч не відповідає дійсності. За його словами, ЗСУ потрібно люди постійно, а призов у півмільйона не розв'яже питання мобілізації раз і назавжди.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у п'ятницю, 9 лютого.

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"Вважаю, що потрібно вже припинити гратись цими цифрами в контексті мобілізації взагалі. 500 тисяч, 300 тисяч — будь-яка цифра, яку хтось називає, не відповідає і не буде ніколи відповідати дійсності. Єдине, що це дає — інформаційну напругу і шкоду процесу мобілізації в цілому", — зазначив майор. 

Він пояснив, що армії потрібні люди постійно через низку причин. Так, потрібно поповнювати втрати, давати змогу відпочити іншим, зважати на дії ворога та багато іншого.

"Неможливо одночасно призвати 500 тисяч. Водночас ці 500 тисяч не розв'яжуть питання мобілізації раз і назавжди. І тим більше війну не виграють одразу. Питання не в кількості, а в побудові адекватної системи постійного призову, ротації та підготовки до служби", — додав Жорін.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна

Мобілізація 500 тис. осіб

Нагадаємо, що ще в грудні 2023 року постало питання мобілізації 500 тис. людей на фронт. Таку пропозицію висловив Генштаб ЗСУ Президенту України Володимиру Зеленському. Відтоді в суспільстві точаться дискусії щодо потреби такого призову.

Також ми повідомляли, що Жорін раніше дав свій коментар стосовно півмільйонного призову наприкінці січня цьогоріч. За його словами, така інформація поширює "штучну напругу", а ситуацію на фронті змінила б набагато менша кількість призовників.

Додамо, що питання мобілізації 500 тис. осіб прокоментував і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, зі слів якого приєднати до лав Збройних сил таку кількість осіб одразу — це дуже небезпечно.

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Максим Жорін

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