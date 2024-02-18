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В "Азові" пояснили, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей

18 лютого 2024 00:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В "Азові" пояснили, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей
Начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич з позивним "Тавр" заявив, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав розпочати оборонну кампанію. Однак це завдання вимагає мобілізації півмільйона  осіб, а то й більше.

Про це Богдан Кротевич розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому на YouTube у суботу, 17 лютого. 

Кротевич про мобілізацію 500 тис. людей

Кротевич зазначив, що мобілізація великої кількості людей — мільйон, два мільйони — залежить від спроможностей. За його словами, постає питання підготовки — чи зможе країна навчити стількох осіб.

"Які спроможності ми можемо потягнути — нам вже потрібно їх готувати. Якщо зараз ми не можемо всіх мобілізувати, ми повинні поставити на військовий облік і проводити курси молодого бійця. Це як резервна армія — резерв першої, другої й третьої черги", — пояснив азовець.

Нагадаємо, що колишній командир полку "Азов" Максим Жорін прокоментував мобілізацію 500 тис. осіб. За його словами, ЗСУ потрібно люди постійно, а призов у пів мільйона не розв'яже питання мобілізації раз і назавжди.

Також ми повідомляли, що на тему призову 500 тис. осіб висловився й військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, навіть якщо до лав Збройних сил піде стільки людей, то їх однаково "нереально буде навчити і відправити воювати".

військовий призов
полк "Азов"
мобілізація
війна в Україні
Олександр Сирський
війна

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