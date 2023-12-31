В Азове ищут специалистов сразу в несколько подразделений — какие вакансии и зарплату предлагают
31 декабря 2023 04:29
Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу. В должности предлагают 25 000 — 125 000 грн в месяц и доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
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Требования:
- опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
Обязанности:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Что предлагают:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
"Мы с нетерпением ждем вашей заявки и готовы рассмотреть всех кандидатов. Спасибо" , — говорится в сообщении.
Напомним, анестезиолога ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" . Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
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