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В Азове ищут специалистов сразу в несколько подразделений — какие вакансии и зарплату предлагают

31 декабря 2023 04:29
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
В Азове ищут специалистов сразу в несколько подразделений — какие вакансии и зарплату предлагают
Бойцы бригады "Азов". Фото: "Азов"
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу. В должности предлагают 25 000 — 125 000 грн в месяц и доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Требования:

  • опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

Обязанности:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Что предлагают:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

"Мы с нетерпением ждем вашей заявки и готовы рассмотреть всех кандидатов. Спасибо" , — говорится в сообщении.

Напомним, анестезиолога ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" . Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

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