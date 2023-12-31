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В Азові шукають фахівців одразу в кілька підрозділів — які вакансії та зарплату пропонують

31 грудня 2023 04:29
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Дмитро Струк
Редактор
В Азові шукають фахівців одразу в кілька підрозділів — які вакансії та зарплату пропонують
Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу. На посаді пропонують 25 000 — 125 000 грн на місяць та доплату за перебування у зоні бойових дій  — 3300 грн/день.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Вимоги:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Обов’язки:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Що пропонують:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

"Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та готові розглянути всіх кандидатів. Дякуємо", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, анестезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

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