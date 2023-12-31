В Азові шукають фахівців одразу в кілька підрозділів — які вакансії та зарплату пропонують

Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу. На посаді пропонують 25 000 — 125 000 грн на місяць та доплату за перебування у зоні бойових дій — 3300 грн/день.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Вимоги:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Обов’язки:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Що пропонують:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

"Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та готові розглянути всіх кандидатів. Дякуємо", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, анестезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.