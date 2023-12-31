В Азові шукають фахівців одразу в кілька підрозділів — які вакансії та зарплату пропонують
31 грудня 2023 04:29
Бійці бригади "Азов". Фото: "Азов"
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу. На посаді пропонують 25 000 — 125 000 грн на місяць та доплату за перебування у зоні бойових дій — 3300 грн/день.
Про це йдеться у вакансії на Work.ua.
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Вимоги:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
Обов’язки:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Що пропонують:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
"Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та готові розглянути всіх кандидатів. Дякуємо", — мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, анестезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.
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