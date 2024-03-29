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В чем разница между военнообязанным и призывником — объяснение юриста

29 марта 2024 22:41
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Военнообязанные и призывники – юрист объяснила в чем разница
Украинские военные. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

По законодательству Украины военнообязанные и призывники имеют отличия, не всем могут выдавать повести и призывать к службе в армии.

В чем отличие — Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Что касается воинского долга граждан Украины, то по закону существует несколько категорий. Среди них:

  • допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;
  • призывники — лица, приписанные к призывным участкам.

"Важно понимать, что взятие на военный учет не означает призыв или мобилизацию", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанными считаются:

  • украинцы в возрасте от 27 до 60 лет,
  • которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других воинских формирований,
  • которые признаны пригодными/ограниченно пригодными для несения военной службы.

Они могут быть мобилизованы, если не забронированы.

Военнообязанные призывники в Украине

"На военную службу могут призывать граждан в возрасте от 18 до 27 лет, если они имеют статус военнообязанного. Здесь следует отметить, что срочная военная служба и военная служба по призыву во время мобилизации — это разные виды военной службы", — добавила юрист.

По словам Надежды Шуляк, призывники могут получить отсрочку от срочной службы, военнообязанные — от службы по призыву во время мобилизации.

Кого не могут мобилизовать

"Украинцев, которые не достигли 27 лет, не служили в армии и не имеют статуса призывника, мобилизовать не могут. В этом случае раньше 27 лет призыв происходит только с их согласия. То есть, если мужчина не военнообязанный, не служил в армии, мобилизовать его на военную службу могут с 27 лет. Военнообязанных мужчин могут мобилизовать с 18 лет", — подытожила юрист.

Напомним, в Украине отменили статус "ограниченно пригодный", за соответствующий законопроект проголосовал парламент. Теперь, как только президент подпишет документ, мужчины с таким статусом должны пройти ВВК, чтобы получить новый. Сделать это нужно в течение 9 месяцев.

закон
военный призыв
военные
мобилизация
юрист

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