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В чому різниця між військовозобов'язаним та призовником — пояснення юриста

29 березня 2024 22:41
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Військовозобов'язані та призовники - юрист пояснила в чому різниця
Українські військові. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

За законодавством України військовозобов'язані та призовники мають відмінності, не всім можуть видавати повісти та призивати до служби в армії. 

У чому відмінність — Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

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Військовозобов'язані та призовники: різниця

Щодо військового обов'язку громадян України, то за законом існує кілька категорій. Серед них: 

  • допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
  • призовники — особи, приписані до призовних дільниць.

"Важливо розуміти, що взяття на військовий облік не означає призов або мобілізацію", — сказала юристка. 

Юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язаними вважаються: 

  • українці віком від 27 до 60 років,
  • які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань,
  • які визнані придатними/обмежено придатними для несення військової служби.

Вони можуть бути мобілізовані, якщо не заброньовані. 

Чи військовозобов'язані призовники в Україні

"На військову службу можуть призивати громадян віком від 18 до 27 років, якщо вони мають статус військовозобов'язаного. Тут варто зазначити, що строкова військова служба і військова служба за призовом під час мобілізації — це різні види військової служби", — додала юристка. 

За словами Надії Шуляк, призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов'язані — від служби за призовом під час мобілізації.

Кого не можуть мобілізувати 

"Українців, які не досягли 27 років, не служили в армії та не мають статусу призовника, мобілізувати не можуть. У цьому випадку раніше 27 років призов відбувається лише за їхньою згодою. Тобто, якщо чоловік не військовозобов’язаний, не служив в армії, мобілізувати його на військову службу можуть з 27 років. Військовозобов’язаних чоловіків можуть мобілізувати з 18 років", — підсумувала юристка. 

Нагадаємо, в Україні скасували статус "обмежено придатний", за відповідний законопроєкт проголосував парламент. Тепер як тільки президент підпише документ, чоловіки з таким статусом мають пройти ВЛК, щоб отримати новий. Зробити це треба протягом 9 місяців

закон
військовий призов
військові
мобілізація
юрист

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