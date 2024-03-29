Військовозобов'язані та призовники - юрист пояснила в чому різниця

В чому різниця між військовозобов'язаним та призовником — пояснення юриста
За законодавством України військовозобов'язані та призовники мають відмінності, не всім можуть видавати повісти та призивати до служби в армії.
У чому відмінність — Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.
Військовозобов'язані та призовники: різниця
Щодо військового обов'язку громадян України, то за законом існує кілька категорій. Серед них:
- допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
- призовники — особи, приписані до призовних дільниць.
"Важливо розуміти, що взяття на військовий облік не означає призов або мобілізацію", — сказала юристка.
Військовозобов'язаними вважаються:
- українці віком від 27 до 60 років,
- які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань,
- які визнані придатними/обмежено придатними для несення військової служби.
Вони можуть бути мобілізовані, якщо не заброньовані.
Чи військовозобов'язані призовники в Україні
"На військову службу можуть призивати громадян віком від 18 до 27 років, якщо вони мають статус військовозобов'язаного. Тут варто зазначити, що строкова військова служба і військова служба за призовом під час мобілізації — це різні види військової служби", — додала юристка.
За словами Надії Шуляк, призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов'язані — від служби за призовом під час мобілізації.
Кого не можуть мобілізувати
"Українців, які не досягли 27 років, не служили в армії та не мають статусу призовника, мобілізувати не можуть. У цьому випадку раніше 27 років призов відбувається лише за їхньою згодою. Тобто, якщо чоловік не військовозобов’язаний, не служив в армії, мобілізувати його на військову службу можуть з 27 років. Військовозобов’язаних чоловіків можуть мобілізувати з 18 років", — підсумувала юристка.
Нагадаємо, в Україні скасували статус "обмежено придатний", за відповідний законопроєкт проголосував парламент. Тепер як тільки президент підпише документ, чоловіки з таким статусом мають пройти ВЛК, щоб отримати новий. Зробити це треба протягом 9 місяців
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