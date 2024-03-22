ВЛК для обмежено придатних - що буде з тими, хто не прийде

Проходження ВЛК. Фото: з відкритих джерел

Статус "обмежено придатний" в Україні скасували, за відповідний законопроєкт проголосував парламент. Тепер як тільки президент підпише документ, чоловіки з таким статусом мають пройти ВЛК, щоб отримати новий. Зробити це треба протягом 9 місяців.

Що буде, якщо не з'явитися на медичний огляд, в коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Статус "обмежено придатний"

"Законом не визначено санкції за неявку до ВЛК після спливу 9 місяців та не запропоновано внесення змін до КУПАП. Проте варто врахувати той факт, що за порушення статті 210-1 КУпАП (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) передбачена адміністративна відповідальність", — сказала юристка.

Відтак, українці можуть отримати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадові особи — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, за словами юристки, військовозобов'язаним може загрожувати кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що чоловіки, яких визнали обмежено придатними до військової служби, повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. За її словами, це пов'язано з тим, що такого статусу вже не існує.

Додамо, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Проте законом передбачені категорії громадян, які не можуть проходити військову службу через хворобу навіть під час особливого періоду. Зокрема, через хвороби ока чи шкіри.

Також ми писали, що деякі категорії громадян можуть втратити право на відстрочку від військового призову згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.