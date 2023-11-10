В ГПСУ рассказали, кого из военнообязанных могут выпустить за границу
В первый день полномасштабного вторжения было введено военное положение и ограничение выезда мужчин, граждан Украины, в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным.
Об этом сообщил глава отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля АГПСУ Валерий Бойко.
Кого из военнообязанных выпустят за границу
По его словам, для того нормирование категорий, имеющих право на выезд за границу, в правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров №57, были внесены соответствующие изменения.
"С 22 февраля по настоящее время в это постановление было внесено 22 изменения и дополнения и определены четкие категории граждан, имеющих право выезда, и условия их выезда", — рассказал Валерий Бойко.
К этим категориям относятся:
- мужчины с инвалидностью всех трех групп;
- мужчины, имеющие жену из числа лиц с инвалидностью;
- мужчины, имеющие одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью І или ІІ группы;
- мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью І или ІІ группы;
- родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- мужчины, забронированные на период мобилизации и военное время;
- мужчины, которые признаны непригодными к военной службе с исключением из военного учета;
- мужчины, признанные временно непригодными к военной службе с последующим прохождением военно-врачебной комиссии;
- мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;
- усыновители, опекуны, попечители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
- мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, которая является военнослужащим,
- народные депутаты Украины,
- работники и военнослужащие ВСУ.
Также в этот список были включены водители, осуществляющие перевозки гуманитарных грузов, и водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки.
"В дальнейшем в эти категории были внесены мужчины, принадлежащие к работникам железнодорожного транспорта, спортсмены соответствующих уровней и сборных, принадлежащих к составу экипажей морских судов, авиационный персонал, а также было предоставлено разрешение на пересечение государственной границы определенным категориям государственных служащих центральных органов исполнительной власти и исполнительных учреждений разных форм и собственности, но исключительно в служебные командировки", — резюмирует Бойко.
Напомним, что ранее в ГНСУ рассказали, скольким мужчинам не разрешили уехать из Украины. Также пограничники рассказали о том, позволят ли всем мужчинам выезжать за границу во время войны.
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