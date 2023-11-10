В ГПСУ рассказали, кого из военнообязанных могут выпустить за границу

Пограничник ГПСУ. Иллюстративное фото: Интерфакс-Украина

В первый день полномасштабного вторжения было введено военное положение и ограничение выезда мужчин, граждан Украины, в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным.

Об этом сообщил глава отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля АГПСУ Валерий Бойко.

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По его словам, для того нормирование категорий, имеющих право на выезд за границу, в правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров №57, были внесены соответствующие изменения.

"С 22 февраля по настоящее время в это постановление было внесено 22 изменения и дополнения и определены четкие категории граждан, имеющих право выезда, и условия их выезда", — рассказал Валерий Бойко.

К этим категориям относятся:

мужчины с инвалидностью всех трех групп;

мужчины, имеющие жену из числа лиц с инвалидностью;

мужчины, имеющие одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью І или ІІ группы;

мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью І или ІІ группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

мужчины, забронированные на период мобилизации и военное время;

мужчины, которые признаны непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

мужчины, признанные временно непригодными к военной службе с последующим прохождением военно-врачебной комиссии;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, которая является военнослужащим,

народные депутаты Украины,

работники и военнослужащие ВСУ.

Также в этот список были включены водители, осуществляющие перевозки гуманитарных грузов, и водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки.

"В дальнейшем в эти категории были внесены мужчины, принадлежащие к работникам железнодорожного транспорта, спортсмены соответствующих уровней и сборных, принадлежащих к составу экипажей морских судов, авиационный персонал, а также было предоставлено разрешение на пересечение государственной границы определенным категориям государственных служащих центральных органов исполнительной власти и исполнительных учреждений разных форм и собственности, но исключительно в служебные командировки", — резюмирует Бойко.

Напомним, что ранее в ГНСУ рассказали, скольким мужчинам не разрешили уехать из Украины. Также пограничники рассказали о том, позволят ли всем мужчинам выезжать за границу во время войны.