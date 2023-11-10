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В ДПСУ розповіли, кого з військовозобов'язаних можуть випустити за кордон

10 листопада 2023 23:15
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Ілля Рябінін
редактор
В ДПСУ розповіли, кого з військовозобов'язаних можуть випустити за кордон
Прикордонник ДПСУ. Ілюстративне фото: Інтерфакс-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В перший день повномасштабного вторгнення було запроваджено воєнний стан та обмеження щодо виїзду чоловіків, громадян України, віком від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним.

Про це повідомив голова відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко

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За його словами, для того внормування категорій, які мають право на виїзд за кордон, до правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів №57, були внесені відповідні зміни.

"Від 22 лютого до сьогодні до цієї постанови було внесено 22 зміни й доповнення та визначені чіткі категорії громадян, які мають право виїзду, та умови їх виїзду", — розповів Валерій Бойко.

До цих категорій належать:

  • чоловіки з інвалідністю всіх трьох груп;
  • чоловіки, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю;
  • чоловіки, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • чоловіки, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки й батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • чоловіки, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
  • чоловіки, які визнані непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку;
  • чоловіки, визнані тимчасово непридатними до військової служби з подальшим проходженням військово-лікарської комісії;
  • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
  • усиновителі, опікуни, піклувальники, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.
  • чоловіки, які мають неповнолітню дитину та дружину, яка є військовослужбовцем,
  • народні депутати України,
  • працівники та військовослужбовці ЗСУ.

Також до цього списку були включені водії, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, і водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення.

"Надалі до цих категорій були внесені чоловіки, які належать до працівників залізничного транспорту, спортсмени відповідних рівнів і збірних, які належать до складу екіпажів морських суден, авіаційний персонал, а також було надано дозвіл на перетинання державного кордону певним категоріям державних службовців центральних органів виконавчої влади та виконавчих установ різних форм і власності, але винятково у службові відрядження", — резюмує Бойко.

Нагадаємо, що раніше в ДПСУ розповіли, скільком чоловікам не дозволили виїхати з України. Також прикордонники  розповіли й про те, чи дозволять всім чоловікам виїжджати за кордон під час війни.

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