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В Эстонии объяснили, при каких условиях украинские мужчины могут остаться в стране

1 мая 2024 05:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Эстония не собирается принудительно возвращать украинских мужчин домой
Люди на улице столицы Эстонии. Фото иллюстративное: ANDRES PUTTING
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Эстония не планирует принудительно возвращать украинских мужчин на родину. В МВД страны считают, что мобилизация — вопрос, касающийся государства и его граждан.

Об этом во вторник, 30 апреля, заявила советница отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс.

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В конце апреля 2024 года разрешение на проживание в Эстонии на основании временной защиты имели 6 500 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Если у некоторых мужчин закончатся паспорта, они не смогут путешествовать. Но, по словам Аннели Викс, такие граждане имеют право на получение или продление вида на жительство, в том числе на основании временной защиты.

"Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, законно проживающих в Эстонии, выехавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", — заявила Уикс.

В то же время в Польше убеждены, что решение о предоставлении разрешений на проживание украинским мужчинам должно приниматься на уровне Европейского Союза.

Напомним, военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Вечір.LIVE заявил, что Украина должна еще больше усилить мобилизацию, ведь на фронте против одного нашего солдата воюют тридцать российских оккупантов.

Эстония
мобилизация
ЕС
война в Украине
уклонисты
депортация

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