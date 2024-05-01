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В Естонії пояснили, за яких умов українські чоловіки можуть лишитися в країні

1 травня 2024 05:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Естонія не збирається примусово повертати українських чоловіків додому
Люди на вулиці столиці Естонії. Фото ілюстративне: ANDRES PUTTING
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Естонія не планує примусово повертати українських чоловіків на батьківщину. У МВС країни вважають, що мобілізація — питання, що стосується держави та її громадян.

Про це у вівторок, 30 квітня, заявила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс

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Наприкінці квітня 2024 року дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6 500 українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо у деяких чоловіків закінчаться паспорти, то вони не зможуть подорожувати. Але, за словами Аннелі Вікс, такі громадяни мають право на отримання або продовження посвідки на проживання, у тому числі на підставі тимчасового захисту.

"Мобілізація — це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", — заявила Вікс.

Водночас у Польщі переконані, що рішення про надання дозволів на проживання українським чоловікам має ухвалюватись на рівні Європейського Союзу. 

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Вечір.LIVE заявив, що Україна має ще більше посилити мобілізацію, адже на фронті проти одного нашого солдата воюють тридцять російських окупантів.

Естонія
мобілізація
ЄС
війна в Україні
ухилянти
депортація

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