Примусове повернення українців з-за кордону — Стефанішина розповіла, чого чекати

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Фото: eurointegration.com.ua

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що держава примусово не повертатиме чоловіків призовного віку з-за кордону. За її словами, надання даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає "автоматичну мобілізацію на фронт".

Про це повідомляє DW у вівторок, 30 квітня.

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Чи буде примусове повернення чоловіків в Україну

"Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації — облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", — зазначила Стефанішина.

Посадовиця розповіла, що в травні до України прибуде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон. Вона має намір обговорити питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, оскільки процедура тимчасового захисту в ЄС буде чинною до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і не забуваймо, що війна триває і ми маємо її виграти", — наголосила Стефанішина.

Що говорять за кордоном

Нагадаємо, що питання примусового повернення українських чоловіків з-за кордону активно обговорюється західними посадовцями. Так, прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що Європейський Союз повинен колективно розглянути питання про повернення чоловіків призовного віку до України.

Своєю чергою, щодо цього питання висловився й міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, для Польщі це може бути "етично неоднозначним".

Додамо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, і військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі країни. Однак є категорії чоловіків, які згідно з новим законом можуть виїхати за кордон у травні 2024 року.