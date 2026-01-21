Видео
Україна
В феврале заканчивается бронь — мобилизуют ли этих граждан

В феврале заканчивается бронь — мобилизуют ли этих граждан

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 12:20
Бронь заканчивается в феврале 2026 - могут ли мобилизовать этих граждан
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: "Суспільне"

В конце февраля все бронирования военнообязанных граждан закончатся. Территориальные центры комплектования получат право мобилизовать этих лиц.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Читайте также:

Паузы на перебронирование нет

В Украине 28 февраля должно закончиться бронирование у всех военнообязанных граждан, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях.

Нардеп Александр Федиенко, комментируя эту ситуацию, пояснил, что бронь действительно завершится для всех.

"Действующим законодательством не предусмотрен механизм "подождите, сейчас мы здесь перебронируем работника, нам не хватило времени", — подчеркнул депутат.

ТЦК могут пойти навстречу предприятиям

Поэтому, добавил Федиенко, этих граждан могут мобилизовать сразу после завершения срока действия бронирования.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона", — подчеркнул нардеп.

Впрочем, добавил Александр Федиенко, на практике могут быть разные варианты.

"Да, даже сейчас я встречал руководителей ТЦК, которые понимают эти вопросы, и, например, для рабочих оборонных предприятий, предприятий связи, энергетики, идут навстречу, давая время на перебронирование", — подчеркнул депутат Верховной Рады.

Напомним, мы ранее писали о том, должен ли гражданин самостоятельно идти на военно-врачебную комиссию после завершения бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, когда бронирование от мобилизации может быть аннулировано.

нардепы мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
