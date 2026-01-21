Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В лютому закінчується бронь — чи мобілізують цих громадян

В лютому закінчується бронь — чи мобілізують цих громадян

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 12:20
Бронь закінчується у лютому 2026 - чи можуть мобілізувати цих громадян
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Наприкінці лютого усі бронювання військовозобов’язаних громадян закінчаться. Територіальні центри комплектування отримають право мобілізувати цих осіб.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Реклама
Читайте також:

Паузи на перебронювання немає

В Україні 28 лютого має закінчитися бронювання у всіх військовозобов’язаних громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах.

Нардеп Олександр Федієнко, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що бронь справді завершиться для усіх.

"Чинним законодавством не передбачений механізм "почекайте, зараз ми тут перебронюємо працівника, нам не вистачило часу", — підкреслив депутат.

ТЦК можуть піти назустріч підприємствам

Тож, додав Федієнко, цих громадян можуть мобілізувати відразу після завершення терміну дії бронювання.

"Враховуючи, що такі військовозобовʼязані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Все в рамках закону", — наголосив нардеп.

Втім, додав Олександр Федієнко, на практиці можуть бути різні варіанти.

"Так, навіть зараз я зустрічав керівників ТЦК, які розуміють ці питання, і, наприклад, для робітників оборонних підприємств, підприємств звʼязку, енергетики, йдуть назустріч, даючи часу на перебронювання", — підкреслив депутат Верховної Ради.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має громадянин самостійно йти на військово-лікарську комісію після завершення бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, коли бронювання від мобілізації може бути анульоване.

нардепи мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації