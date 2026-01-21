Бронь закінчується у лютому 2026 - чи можуть мобілізувати цих громадян

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Наприкінці лютого усі бронювання військовозобов’язаних громадян закінчаться. Територіальні центри комплектування отримають право мобілізувати цих осіб.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Паузи на перебронювання немає

В Україні 28 лютого має закінчитися бронювання у всіх військовозобов’язаних громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах.

Нардеп Олександр Федієнко, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що бронь справді завершиться для усіх.

"Чинним законодавством не передбачений механізм "почекайте, зараз ми тут перебронюємо працівника, нам не вистачило часу", — підкреслив депутат.

ТЦК можуть піти назустріч підприємствам

Тож, додав Федієнко, цих громадян можуть мобілізувати відразу після завершення терміну дії бронювання.

"Враховуючи, що такі військовозобовʼязані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Все в рамках закону", — наголосив нардеп.

Втім, додав Олександр Федієнко, на практиці можуть бути різні варіанти.

"Так, навіть зараз я зустрічав керівників ТЦК, які розуміють ці питання, і, наприклад, для робітників оборонних підприємств, підприємств звʼязку, енергетики, йдуть назустріч, даючи часу на перебронювання", — підкреслив депутат Верховної Ради.

