Мобилизация в Украине 2025 — когда бронирование может быть аннулировано

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине даже во время действия военного положения некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать от мобилизации военнообязанных работников. Однако, законом также предусмотрены обстоятельства, по которым бронь могут аннулировать.

Какие есть основания для аннулирования бронирования от мобилизации, объяснил юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

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Так, стоит заметить, что все законные причины, при которых возможна отмена бронирования, содержит Постановление Кабинета Министров Украины №76.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Когда бронь могут отменить

По словам правоведа, отсрочка от мобилизации, полученная в рамках бронирования, может быть аннулирована по следующим причинам:

окончание срока ее действия;

увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения);

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с критически важным предприятием, критически важным учреждением;

прекращения заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

завершение критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения, организации статуса критически важного, критически важного учреждения государственным органом, который принял решение об определении их критически важным учреждением;

ликвидация органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения;

обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления средствами портала "Дія";

обоснованного представления руководителя критически важного предприятия, критически важного учреждения, но не чаще одного раза в пять календарных дней средствами портала "Дія";

предоставление отсрочки по другим причинам, определенным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированному процессу (процессам) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности;

несоответствия военнообязанного условиям, указанным в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка;

увольнения с должности священнослужителя (по заявлению ГЭСС в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, которое формируется на основе информации, поданной юридическим лицом — религиозной организацией);

исключение субъекта хозяйствования или работника субъекта хозяйствования из состава бригады поставщиков электронных коммуникационных услуг и построения сетей по технологии xPON.

Ранее мы писали, что делать и куда обращаться украинцам, если им было отказано в отсрочке.

Напомним, мы рассказывали, как мужчине с отсрочкой следует реагировать на вручение повестки.

Также мы информировали, как студенту исправить ошибку в справке из ЕГЭБО, чтобы не потерять отсрочку.