Главная Мобилизация В ГПСУ сказали, мобилизуют ли иностранцев с паспортом Украины

В ГПСУ сказали, мобилизуют ли иностранцев с паспортом Украины

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 01:30
Науменко заявила, мобилизация иностранцев с паспортом Украины пока не определена
Вручение повестки. Иллюстративное фото: ХОТЦК

В Украине с 16 января 2026 года вступил в силу закон о множественном гражданстве, но ключевые социальные и оборонные вопросы остаются неурегулированными. В частности, порядок службы в ВСУ для лиц с двойным гражданством должно определить Минобороны Украины.

Об этом в комментарии "Цензор.нет" заявила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Читайте также:

Что известно о мобилизации лиц с двойным гражданством

"В законе о воинской обязанности и военной службе есть конкретные нормы о том, что человек, который получил гражданство Украины и уже отслужил в государстве, откуда прибыл, не должен у нас проходить службу, которая является обязательной для мужчин в мирное время. Это не касается военного времени и мобилизации", — пояснила Науменко

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас украинское войско имеет лучшие показатели по доукомплектованию, чем семь месяцев назад.

Также мы писали, кого и куда призовут в январе мобилизуют среди тех, кому уже 50-60 лет.

гражданство армия мобилизация документы война в Украине паспорт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
