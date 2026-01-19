Науменко заявила, мобілізацію іноземців з паспортом України поки не визначено

Вручення повістки. Ілюстративне фото: ХОТЦК

В Україні з 16 січня 2026 року набув чинності закон про множинне громадянство, але ключові соціальні та оборонні питання залишаються неврегульованими. Зокрема, порядок служби у ЗСУ для осіб із подвійним громадянством має визначити Міноборони України.

Про це в коментарі "Цензор.нет" заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"У законі про військовий обов'язок і військову службу є конкретні норми про те, що чоловік, який набув громадянства України і вже відслужив у державі, звідки прибув, не повинен у нас проходити службу, яка є обов'язковою для чоловіків у мирний час. Це не стосується воєнного часу та мобілізації", — пояснила Науменко

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі українське військо має кращі показники із доукомплектування, ніж сім місяців тому.

Також ми писали, кого і куди призвуть в січні мобілізують серед тих, кому вже 50-60 років.