В какие сферы обороны можно привлекать женщин — мнение военного УДА

Женщины-военнослужащие. Фото иллюстративное: womo.ua

Никто не имеет права лишать женщин возможности быть причастными к обороне своего государства. Чтобы защищать страну, украинки необязательно должны быть на передовой, ведь есть много позиций, где они могут с легкостью выполнять определенные задачи.

Об этом в среду, 8 мая, написал боец штурмового батальона "Арей" УДА 129 бригады ВСУ Степан Ковальчик, который воюет с 2016 года.

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Ковальчик отметил, что женщины могут занимать любые должности в военкоматах. Преимуществом такой работы является служба по месту жительства, то есть рядом с семьей и детьми.

Еще одним вариантом службы для украинок являются смешанные экипажи патрульной полиции, в которых давно уже служит немало гражданок.

Вполне "подъемными", по словам военного, для женщин являются и такие задачи как охрана мостов, переправ, зданий критической инфраструктуры, в частности служба на блокпостах, в составе батальонов терробороны и ДФТГ.

"В Вооруженных силах Украины есть должности, которые уже под контролем женщин. Штабная работа, учет, бухгалтерия, логистика и многие другие задачи лежат на их плечах. Сюда стоит добавить и службу обеспечения, подвоз материалов, заправку и управление подавляющим большинством транспорта армии", — подчеркнул боец УДА.

Еще одной важной задачей, которую могут выполнять украинские женщины, являются выучки. На этих учениях юношей и девушек учат, как обращаться с оружием и ориентироваться на местности, помогают им развивать навыки наблюдательности и маскировки.

"Только всеохватывающая и массовая милитаризация общества, обучение всех слоев населения, демонстрация готовности народа вести этот смертельный бой с взбешенным врагом к победе продемонстрирует всему миру, врагам и нам самим, что Украинское Самостоятельное Соборное Государство является свершившимся фактом на веки вечные", — подытожил Ковальчик.

Напомним, юрист и адвокат Ярослав Кравец объяснил, до какого возраста мужчин в Украине могут мобилизовать. По его словам, граждан старше 60 лет исключают из военного учета, однако у таких мужчин есть возможность присоединиться к рядам защитников Украины добровольцами.

Ранее военный 3-го батальона "Свобода" Владислав Первухин рассказал о пользе женщин на фронте.