До якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні — відповідь адвоката

Чоловіки біля військкомату. Фото ілюстративне: focus.ua

В Україні тривають режим воєнного стану та загальна мобілізація. Через це чоловіки призовного віку продовжують отримувати повістки та можуть бути мобілізовані до лав армії, однак громадян старше 60 років виключають із військового обліку.

Як повідомив юрист і адвокат Ярослав Кравець, вступити до лав ЗСУ такі чоловіки можуть хіба що добровольцями.

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За словами адвоката, запас військовозобов’язаних поділяється на дві категорії. Перша категорія — це військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули за цей час військово-облікову спеціальність. До другої ж категорії належать військовозобов’язані, які служили, але не здобули військово-облікової спеціальності, або взагалі не проходили службу.

У статті 28 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" йдеться про поділ військовозобов'язаних на два розряди залежно від віку.

Призовники, які перебувають у запасі та мають звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд — до 35 років;

другий розряд — до 60 років.

Також поділяються на розряди за віком військовозобов’язані офіцерського складу:

перший розряд: молодший офіцерський склад — до 45 років; старший офіцерський склад: майор (капітан 3-го рангу), підполковник (капітан 2-го рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1-го рангу) — до 55 років; вищий офіцерський склад — до 60 років;

другий розряд: молодший та старший офіцерський склад — до 60 років; вищий офіцерський склад — до 65 років.

Максимальний вік для перебування в запасі другого розряду є й максимальним віком для перебування в запасі ЗСУ та інших військових формувань.

"Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку", — наголосив Ростислав Кравець.

Водночас адвокат зазначив, що навіть після 60 років чоловіки можуть вступити до лав ЗСУ добровольцями.

Нагадаємо, у четвер, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації до 11 серпня.

Також ми повідомляли про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Тепер за намагання уникнути військового призову ухилянтам загрожує більший штраф.