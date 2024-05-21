Где в Украине больше всего ухилянтов - данные Нацполиции

В каких областях мужчины больше всего уклоняются от службы — антирейтинг
Жители Днепропетровской области чаще всего уклоняются от мобилизации. За первые четыре месяца этого года Нацполиция региона получила около 40 тысяч обращений от ТЦК в связи с неявкой военнообязанных в военкоматы области. Правоохранителям удалось разыскать и доставить в ТЦК чуть более 5 500 уклонистов Днепропетровщины.
Об этом сообщает издание OBOZ.UA, ссылаясь на данные главков полиции.
В каких областях Украины чаще всего скрываются от мобилизации
В целом в январе-апреле 2024 года зафиксировано около 95 тысяч случаев уклонения от службы в армии. На втором месте антирейтинга — Черниговская область. На третьем — Харьковская.
По состоянию на конец апреля-2024 года статистика следующая:
- Черниговская обл. — 9 115 уклонистов, из них — 1 429 человек нашли и доставили в ТЦК;
- Харьковская обл. — 4 664 уклониста, из них — 1 954 человека нашли и доставили в ТЦК;
- Ивано-Франковская обл. — 2 328 уклонистов, из них — 1 814 человек нашли и доставили в ТЦК;
- Житомирская обл. — 8 289 уклонистов, из них — 2 452 человека нашли и доставили в ТЦК;
- Полтавская обл. — 7 433 уклониста, из них — 2 591 человека нашли и доставили в ТЦК;
- Ровенская обл. — 9 832 уклониста, из них — 1 828 человек нашли и доставили в ТЦК;
- Винницкая обл. — 7 288 уклонистов, из них — 2 325 человек нашли и доставили в ТЦК;
- Кировоградская обл. — 5 955 уклонистов.
- Хмельницкая обл. — 1 085 уклонистов.
Журналисты отмечают, что в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей отказались предоставить статистику, поскольку такая информация сугубо служебная, с ограниченным доступом.
"Еще несколько ГУНП не ответили на информационный запрос OBOZ.UA не только в установленный законом срок, а вообще. Это Главные управления Нацполиции Сумской, а также достаточно спокойных в военном плане Киевской, Закарпатской и Львовской областей", — пишет издание.
Напомним, правоохранители Одесской области задержали жителя Подольского района за попытку незаконно переправить военнообязанного через границу. За свои услуги он потребовал 10 тысяч долларов.
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