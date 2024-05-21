Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В яких областях чоловіки найбільше ухиляються від служби — антирейтинг arrow

В яких областях чоловіки найбільше ухиляються від служби — антирейтинг

21 травня 2024 00:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Де в Україні найбільше ухилянтів — дані Нацполіції
Чоловіки, які намагались незаконно виїхати з України. Фото ілюстративне: mvs.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Жителі Дніпропетровської області найбільше ухиляються від мобілізації. За перші чотири місяці цього року Нацполіція регіону отримала майже 40 тисяч звернень від ТЦК у зв'язку з неявкою військовозобов'язаних до військкоматів області. Правоохоронцям вдалось розшукати до доправити до ТЦК трохи більше 5 500 ухилянтів Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє видання OBOZ.UA, посилаючись на дані главків поліції. 

Читайте також:

В яких областях України найчастіше ховаються від мобілізації

Загалом у січні-квітні 2024 року зафіксовано майже 95 тисяч випадків ухиляння від служби в арміїї. На другому місці антирейтингу — Чернігівська область. На третьому — Харківська. 

Станом на кінець квітня-2024 статистика наступна: 

  • Чернігівська обл. —  9 115 ухилянтів, з них — 1 429 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
  • Харківська обл. — 4 664 ухилянта, з них — 1 954 особи знайшли та доправили до ТЦК;
  • Івано-Франківська обл. — 2 328 ухилянтів, з них — 1814 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
  • Житомирська обл. — 8 289 ухилянтів, з них — 2 452 особи знайшли та доправили до ТЦК;
  • Полтавська обл. — 7 433 ухилянта, з них — 2 591 особу знайшли та доправили до ТЦК;
  • Рівненська обл. — 9 832 ухилянта, з них — 1828 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
  • Вінницька обл. — 7 288 ухилянтів, з них — 2 325 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
  • Кіровоградська обл. — 5 955 ухилянтів. 
  • Хмельницька обл. — 1 085 ухилянтів. 

Журналісти зауважують, що у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей відмовилися надати статистику про ухилянтів, оскільки така інформація суто службова, з обмеженим доступом.

"Ще кілька ГУНП не відповіли на інформаційний запит OBOZ.UA не те що у встановлений законом термін, а взагалі. Це Головні управління Нацполіції Сумської, а також доволі спокійних у військовому плані Київської, Закарпатської та Львівської областей", — пише видання. 

Нагадаємо, правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів. 

Також ми повідомляли, що у Тисі за 10 метрів від Румунії знайшли тіло потопельника

війна
кордон
ТЦК та СП
ухилянти
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify