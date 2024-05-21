В яких областях чоловіки найбільше ухиляються від служби — антирейтинг
Жителі Дніпропетровської області найбільше ухиляються від мобілізації. За перші чотири місяці цього року Нацполіція регіону отримала майже 40 тисяч звернень від ТЦК у зв'язку з неявкою військовозобов'язаних до військкоматів області. Правоохоронцям вдалось розшукати до доправити до ТЦК трохи більше 5 500 ухилянтів Дніпропетровщини.
Про це повідомляє видання OBOZ.UA, посилаючись на дані главків поліції.
В яких областях України найчастіше ховаються від мобілізації
Загалом у січні-квітні 2024 року зафіксовано майже 95 тисяч випадків ухиляння від служби в арміїї. На другому місці антирейтингу — Чернігівська область. На третьому — Харківська.
Станом на кінець квітня-2024 статистика наступна:
- Чернігівська обл. — 9 115 ухилянтів, з них — 1 429 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
- Харківська обл. — 4 664 ухилянта, з них — 1 954 особи знайшли та доправили до ТЦК;
- Івано-Франківська обл. — 2 328 ухилянтів, з них — 1814 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
- Житомирська обл. — 8 289 ухилянтів, з них — 2 452 особи знайшли та доправили до ТЦК;
- Полтавська обл. — 7 433 ухилянта, з них — 2 591 особу знайшли та доправили до ТЦК;
- Рівненська обл. — 9 832 ухилянта, з них — 1828 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
- Вінницька обл. — 7 288 ухилянтів, з них — 2 325 осіб знайшли та доправили до ТЦК;
- Кіровоградська обл. — 5 955 ухилянтів.
- Хмельницька обл. — 1 085 ухилянтів.
Журналісти зауважують, що у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей відмовилися надати статистику про ухилянтів, оскільки така інформація суто службова, з обмеженим доступом.
"Ще кілька ГУНП не відповіли на інформаційний запит OBOZ.UA не те що у встановлений законом термін, а взагалі. Це Головні управління Нацполіції Сумської, а також доволі спокійних у військовому плані Київської, Закарпатської та Львівської областей", — пише видання.
Нагадаємо, правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів.
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