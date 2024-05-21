Чоловіки, які намагались незаконно виїхати з України. Фото ілюстративне: mvs.gov.ua

Жителі Дніпропетровської області найбільше ухиляються від мобілізації. За перші чотири місяці цього року Нацполіція регіону отримала майже 40 тисяч звернень від ТЦК у зв'язку з неявкою військовозобов'язаних до військкоматів області. Правоохоронцям вдалось розшукати до доправити до ТЦК трохи більше 5 500 ухилянтів Дніпропетровщини.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA, посилаючись на дані главків поліції.

Читайте також:

В яких областях України найчастіше ховаються від мобілізації

Загалом у січні-квітні 2024 року зафіксовано майже 95 тисяч випадків ухиляння від служби в арміїї. На другому місці антирейтингу — Чернігівська область. На третьому — Харківська.

Станом на кінець квітня-2024 статистика наступна:

Чернігівська обл. — 9 115 ухилянтів, з них — 1 429 осіб знайшли та доправили до ТЦК;

Харківська обл. — 4 664 ухилянта, з них — 1 954 особи знайшли та доправили до ТЦК;

Івано-Франківська обл. — 2 328 ухилянтів, з них — 1814 осіб знайшли та доправили до ТЦК;

Житомирська обл. — 8 289 ухилянтів, з них — 2 452 особи знайшли та доправили до ТЦК;

Полтавська обл. — 7 433 ухилянта, з них — 2 591 особу знайшли та доправили до ТЦК;

Рівненська обл. — 9 832 ухилянта, з них — 1828 осіб знайшли та доправили до ТЦК;

Вінницька обл. — 7 288 ухилянтів, з них — 2 325 осіб знайшли та доправили до ТЦК;

Кіровоградська обл. — 5 955 ухилянтів.

Хмельницька обл. — 1 085 ухилянтів.

Журналісти зауважують, що у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей відмовилися надати статистику про ухилянтів, оскільки така інформація суто службова, з обмеженим доступом.

"Ще кілька ГУНП не відповіли на інформаційний запит OBOZ.UA не те що у встановлений законом термін, а взагалі. Це Головні управління Нацполіції Сумської, а також доволі спокійних у військовому плані Київської, Закарпатської та Львівської областей", — пише видання.

Нагадаємо, правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що у Тисі за 10 метрів від Румунії знайшли тіло потопельника.