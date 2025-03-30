В каких условиях живут на фронте бывшие заключенные — комментарий военного

Встреча военных с заключенными, которые хотят присоединиться к войску. Фото иллюстративное: Дмитрий Савченко/Facebook

Мобилизованные заключенные на фронте живут в таких же условиях, что и другие военные. У них даже есть возможность встречаться с родными.

Об этом Новинам.LIVE в четверг, 27 марта, рассказал командир третьей штурмовой роты второго штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным "Винни".

Читайте также:

Условия для заключенных на фронте

"Сначала, когда должны были эти ребята к нам попадать, мы думали над тем, как правильно сделать, но было принято решение, что они будут жить так же, как все остальные военнослужащие, и таким образом интегрироваться непосредственно в подразделение", — отметил командир.

Также он добавил, что бывшие заключенные могут общаться с семьей как минимум по телефону. Если же боец хорошо себя зарекомендовал, прошел определенный боевой опыт и заслужил доверие командира, ему даже могут позволить увидеться с женой.

Напомним, бывшие заключенные, которые присоединились к 3-й ОШБр, сейчас воюют на Харьковском направлении. Некоторые из них даже уже брали в плен оккупантов.

Также мы сообщали, почему заключенные боятся присоединяться к армии. Такие люди считают, что командование не будет ценить их и отправит "на мясо".