Мобілізація ув'язнених — військовий про головні страхи

Військовослужбовець. Фото: скриншот

До лав ЗСУ можуть долучитись деякі категорії ув'язнених українців. Однак велика частина з них боїться йти на фронт, думаючи що їх не буде цінувати командування.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE розповів військовослужбовець 3 ОШБр.

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Як пояснив військовослужбовець, багато хто думає, що вони одразу ж загинуть. Це відбувається через недостатню інформаційну роботу.

"Ув'язнені, які відбувають термін, думають, що вони підуть "на м'ясо". Тобто, що їх пустять на таку операцію, з якої вони не повернуться. Потрібно доносити їм, що це не там", — каже Тимофій.

Військовослужбовець каже, що знає це не з чуток, а з власного досвіду. Він наголошує, що командування навпаки старається вберегти особовий склад від усяких необдуманих вчинків, які можуть загрожувати їхньому життю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні під час мобілізації долучитись до лав ЗСУ можуть й засуджені громадяни. Однак є причини, з яких ув'язненим можуть відмовити.

Закон про те, що деякі категорії ув'язнених можуть долучитись до ЗСУ ухвалили у травні 2024 року. Ми повідомляли про те, як саме відбувається процедура взяття на військовий облік та мобілізація засуджених.