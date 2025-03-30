В яких умовах живуть на фронті колишні ув'язнені — коментар військового

Зустріч військових з ув'язненими, які хочуть долучитися до війська. Фото ілюстративне: Дмитро Савченко/Facebook

Мобілізовані ув'язнені на фронті живуть у таких же умовах, що й інші військові. У них навіть є можливість зустрічатися з рідними.

Про це Новинам.LIVE в четвер, 27 березня, розповів командир третьої штурмової роти другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр із позивним "Вінні".

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Умови для в'язнів на фронті

"Спочатку, коли мали ці хлопці до нас потрапляти, ми думали над тим, як правильно зробити, але було прийнято рішення, що вони житимуть так само, як усі інші військовослужбовці, та таким чином інтегруватися безпосередньо в підрозділ", — зазначив командир.

Також він додав, що колишні ув'язнені можуть спілкуватися з родиною щонайменше по телефону. Якщо ж боєць добре себе зарекомендував, пройшов певний бойовий досвід і заслужив довіру командира, йому навіть можуть дозволити побачитися із дружиною.

Нагадаємо, колишні ув'язнені, які долучилися до 3-ї ОШБр, наразі воюють на Харківському напрямку. Деякі з них навіть уже брали в полон окупантів.

Також ми повідомляли, чому в'язні бояться долучатися до війська. Такі люди вважають, що командування не цінуватиме їх і відправить "на м'ясо".