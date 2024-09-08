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В каких случаях отсрочка не освобождает от мобилизации — объяснение

8 сентября 2024 11:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине – в каких случаях отсрочка не освобождает от мобилизации
Человек в ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Наличие права на отсрочку от мобилизации и соответствующих документов еще не гарантирует автоматическое ее предоставление. Военнообязанный должен пройти процедуру, включающую сбор документов, представление их в ТЦК и получение решения комиссии.

Об этом сообщил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, пишет в воскресенье, 8 сентября .

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Согласно действующему законодательству отсрочка от призыва на военную службу может предоставляться по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

Однако, как подчеркнул Грунда, наличие права на отсрочку и соответствующих документов еще не означает, что она автоматически предоставляется.

"Наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — отметил Грунда.

По его словам, для получения отсрочки военнообязанный должен предпринять ряд мер:

  • собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";
  • лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;
  • подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;
  • получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

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