Мобилизация в Украине – в каких случаях отсрочка не освобождает от мобилизации

Человек в ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Наличие права на отсрочку от мобилизации и соответствующих документов еще не гарантирует автоматическое ее предоставление. Военнообязанный должен пройти процедуру, включающую сбор документов, представление их в ТЦК и получение решения комиссии.

Об этом сообщил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, пишет в воскресенье, 8 сентября .

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Отсрочка еще не означает освобождения от мобилизации

Согласно действующему законодательству отсрочка от призыва на военную службу может предоставляться по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

Однако, как подчеркнул Грунда, наличие права на отсрочку и соответствующих документов еще не означает, что она автоматически предоставляется.

"Наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — отметил Грунда.

По его словам, для получения отсрочки военнообязанный должен предпринять ряд мер: