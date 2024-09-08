Мобілізація в Україні — в яких випадках відстрочка не звільняє від мобілізації

Чоловік у ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Наявність права на відстрочку від мобілізації та відповідних документів ще не гарантує автоматичного її надання. Військовозобов’язаний повинен пройти процедуру, що включає збір документів, подання їх до ТЦК та отримання рішення комісії.

Про це повідомив начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда, пише РБК-Україна у неділю, 8 вересня.

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Згідно з чинним законодавством, відстрочка від призову на військову службу може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, для отримання освіти або продовження професійної діяльності.

Однак, як наголосив Грунда, наявність права на відстрочку та відповідних документів ще не означає, що вона автоматично надається.

"Наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", — зазначив Грунда.

За його словами, для отримання відстрочки військовозобов’язаний повинен вжити низку заходів: