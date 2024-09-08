Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В яких випадках відстрочка не звільняє від мобілізації — пояснення arrow

В яких випадках відстрочка не звільняє від мобілізації — пояснення

8 вересня 2024 11:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — в яких випадках відстрочка не звільняє від мобілізації
Чоловік у ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Наявність права на відстрочку від мобілізації та відповідних документів ще не гарантує автоматичного її надання. Військовозобов’язаний повинен пройти процедуру, що включає збір документів, подання їх до ТЦК та отримання рішення комісії.

Про це повідомив начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда, пише РБК-Україна у неділю, 8 вересня.

Читайте також:

Відстрочка ще не означає звільнення від мобілізації 

Згідно з чинним законодавством, відстрочка від призову на військову службу може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, для отримання освіти або продовження професійної діяльності.

Однак, як наголосив Грунда, наявність права на відстрочку та відповідних документів ще не означає, що вона автоматично надається.

"Наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", — зазначив Грунда.

За його словами, для отримання відстрочки військовозобов’язаний повинен вжити низку заходів:

  • зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";
  • особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;
  • подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;
  • отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Також важливі новини дня по темі:

мобілізація війна в Україні відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:04 У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині

13:04 Мешканці деяких областей зможуть отримати грошову допомогу — які умови

13:01 У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП

12:58 Хакери ГУР на честь Дня розвідки атакували російські оборонні компанії

12:53 На Одещині відремонтують шкільну їдальню за 24 мільйони

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:49 Леся Нікітюк показала 17-річну себе разом із колишнім хлопцем-діджеєм

12:48 Літнє тепло не покидає Україну — прогноз погоди на завтра від синоптика Діденко

12:46 Лубінець заявив, що російським полоненим в Україні заборонили телефонні дзвінки

12:38 У Полтаві померла ще одна потерпіла внаслідок ракетного удару

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

13:04 У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині

13:04 Мешканці деяких областей зможуть отримати грошову допомогу — які умови

13:01 У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП

12:58 Хакери ГУР на честь Дня розвідки атакували російські оборонні компанії

12:53 На Одещині відремонтують шкільну їдальню за 24 мільйони

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:49 Леся Нікітюк показала 17-річну себе разом із колишнім хлопцем-діджеєм

12:48 Літнє тепло не покидає Україну — прогноз погоди на завтра від синоптика Діденко

12:46 Лубінець заявив, що російським полоненим в Україні заборонили телефонні дзвінки

12:38 У Полтаві померла ще одна потерпіла внаслідок ракетного удару

12:29 Пелосі вважає, що Трамп може не з'явитися на передвиборчих дебатах

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

27 серпня 2024

02:34 Кому з українців доступна військова служба за місцем проживання — нові норми