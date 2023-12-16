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В Ивано-Франковске раздавали повестки в торгово-развлекательных центрах

16 декабря 2023 14:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ивано-Франковске раздавали повестки в торгово-развлекательных центрах
Сотрудники ТЦК заходят в помещение торгового центра. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ивано-Франковске работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательные центры города. Там они раздували повестки.

Соответствующее видео распространяется в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть, как мужчины в военной форме заходят в помещение одного из ТРЦ Ивано-Франковска.

Она раздаются повестки находящимся в помещении мужчинам. Следует отметить, что все происходит спокойно и цивилизованно. Конфликта между гражданскими и военными не наблюдается.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки продолжают раздавать повестки мужчинам в публичных местах. В этот раз военными посетили один из рынков Киева.

Напомним, что сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.

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