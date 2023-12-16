Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Івано-Франківську роздавали повістки у торговельно-розважальних центрах arrow

В Івано-Франківську роздавали повістки у торговельно-розважальних центрах

16 грудня 2023 14:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Івано-Франківську роздавали повістки у торговельно-розважальних центрах
Працівники ТЦК заходять у приміщення торгового центру. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Івано-Франківську працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки завітали до торговельно-розважальних центрів міста. Там вони роздавали повістки.

Відповідне відео шириться у Telegram-каналах.

Читайте також:

Рейд працівників ТЦК по торговельно-розважальних центрах Івано-Франківська 

На відео можна побачити, як чоловіки у військовій формі заходять до приміщення одного з ТРЦ Івано-Франківська. 

Вона роздаються повістки перебуваючим у приміщенні чоловікам. Варто відзначити, що все відбувається спокійно та цивілізовано. Конфлікту між цивільними і військовими не спостерігається.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває загальна військова мобілізація. Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжують роздавати повістки чоловікам у публічних місцях. Цього разу військкоми навідалися до одного з ринків Києва.

Нагадуємо, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі