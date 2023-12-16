В Івано-Франківську роздавали повістки у торговельно-розважальних центрах
В Івано-Франківську працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки завітали до торговельно-розважальних центрів міста. Там вони роздавали повістки.
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Рейд працівників ТЦК по торговельно-розважальних центрах Івано-Франківська
На відео можна побачити, як чоловіки у військовій формі заходять до приміщення одного з ТРЦ Івано-Франківська.
Вона роздаються повістки перебуваючим у приміщенні чоловікам. Варто відзначити, що все відбувається спокійно та цивілізовано. Конфлікту між цивільними і військовими не спостерігається.
Раніше ми повідомляли, що в Україні триває загальна військова мобілізація. Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжують роздавати повістки чоловікам у публічних місцях. Цього разу військкоми навідалися до одного з ринків Києва.
Нагадуємо, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.
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