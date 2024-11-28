По словам мэра Конотопа, в Сумской ОВА распорядились мобилизовать всех коммунальщиков

Работник водоканала. Иллюстративное фото: Киевводоканал

Руководитель Сумской ОВА дал распоряжение ТЦК, чтобы всех работников критических отраслей Конотопа мобилизовали в ряды ВСУ. Из-за этого под огромной угрозой окажется вся коммунальная инфраструктура города.

Об этом в своем Facebook проинформировал мэр Конотопа Артем Семенихин.

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Решение оставить работников критической коммунальной инфраструктуры принял глава Сумской ОВ Владимир Артюх. По словам мэра Конотопа, Артюх — советский генерал, до которого мэр пытался достучаться, чтобы тот не принимал "глупых решений".

"Более того, он (Артюх, прим. ред.) дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК, чтобы проконтролировать мобилизацию всех работников коммунальных предприятий критической отрасли: водоканалов, теплогенерирующих компаний и так далее. Все это должно произойти в течение четверга и пятницы", — заявил Семенихин.

Сумская ОВА пока не отреагировала на заявление городского головы Конотопа.

Напомним, некоторые работники критических предприятий все равно могут не получить бронирование. Также юристы объяснили, как действовать, если данные в "Резерв+" и в удостоверении отсрочки отличаются и может ли это стать основанием для отмены.