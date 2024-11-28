За словами мера Конотопа, в Сумській ОВА дали розпорядження мобілізувати всіх комунальників

Працівник водоканалу. Ілюстративне фото: Київводоканал

Керівник Сумської ОВА дав розпорядження ТЦК, щоб всіх працівників критичних галузей Конотопа мобілізували до лав ЗСУ. Через це під величезною загрозою опиниться вся комунальна інфраструктура міста.

Про це у своєму Facebook проінформував мер Конотопа Артем Семеніхін.

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Рішення залишити працівників критичної комунальної інфраструктури прийняв голова Сумської ОВА Володимир Артюх. За словами мера Конотопа, Артюх — радянський генерал, до якого мер намагався достукатись, щоб той не приймав "дурнуватих рішень".

"Ба більше, він (Артюх, прим. ред.) дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК, щоб проконтролювати мобілізацію всіх працівників комунальних підприємств критичної галузі: водоканалів, теплогенеруючих компаній і так далі. Все це має відбутись протягом четверга та п'ятниці", — заявив Семеніхін.

Сумська ОВА поки не відреагувала на цю заяву міського голови Конотопа.

Нагадаємо, деякі працівники критичних підприємств все одно можуть не отримати бронювання. Також юристи пояснили, як діяти, якщо дані у "Резерв+" та у посвідченні щодо відстрочки відрізняються, та чи може це стати підставою для скасування.