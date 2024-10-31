Свириденко заявила, сколько в Украине забронированных лиц

Оформление документов военнообязанных в ТЦК. Фото: "Новости Pro"

В настоящее время 906 тысяч украинцев имеют бронирование от мобилизации. За все время полномасштабной войны количество получивших бронирование военнообязанных ни разу не превышало 950 тысяч человек.

Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.

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Свиреденко заявила, что ранее цифра более миллиона появлялась из-за дублирования заявок, когда некоторые компании подавали документы одновременно в бумажном формате и через "Дію".

Министерство также подчеркнуло необходимость более прозрачного и упорядоченного процесса бронирования. Для этого правительство рассматривает возможность реформ, в частности, приоритетность по критерию заработной платы.

Напомним, мы ранее писали о том, кому бронирование будет продолжено автоматически.

Также мы сообщали о том, какие организации лишатся права определять критически важные предприятия.