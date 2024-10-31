Свириденко заявила, скільки в Україні заброньованих осіб

Оформлення документів військовозобов'язаного у ТЦК. Фото: "Новини Pro"

Наразі 906 тисяч українців мають бронювання від мобілізації. За весь час повномасштабної війни кількість військовозобов’язаних, які отримали бронювання, жодного разу не перевищувала 950 тисяч осіб.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Свиреденко заявила, що раніше цифра в понад мільйон з’являлася через дублювання заявок, коли деякі компанії подавали документи одночасно в паперовому форматі та через "Дію".

Міністерка також наголосила на потребі в більш прозорому та впорядкованому процесі бронювання. Для цього уряд розглядає можливість реформ, зокрема пріоритетність за критерієм заробітної плати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому бронювання продовжать автоматично.

Також ми повідомляли про те, які організації втратять право визначати критично важливі підприємства.