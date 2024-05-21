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В Минюсте рассказали, сколько заключенных готовы вступить в ряды ВСУ

21 мая 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минюсте рассказали, сколько заключенных готовы вступить в ряды ВСУ
Осужденные мужчины в Украине. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине уже более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное увольнение для непосредственного участия в обороне нашего государства. Впрочем, далеко не все заявления будут одобрены, это зависит от целого ряда факторов.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая во вторник, 21 мая.

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"Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы указывали как потенциал, присоединятся. Потому что при предварительных опросах около 4,5 тысячи изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться…", — сказала Высоцкая.

Она также отметила, что в Минюсте отдавали себе отчет, что будут желающие служить, но закон ограничит определенные категории заключенных. В этой связи не стоит ожидать, что все желающие попадут на условно-досрочное увольнение и заключат контракт с ВСУ.

Высоцкая также подчеркнула, что определяющим в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Силами обороны и таким образом получить условно-досрочное увольнение.

Чиновница также отметила, что закон содержит предостережения на случай, когда кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.

"Нужно понимать, что у закона есть определенные предостережения на случай такой. И ответственность очень высока за уклонение от заключения контракта. Это от 5 до 10 лет лишения свободы", — отметила Высоцкая.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осужденных. Узники будут служить в отдельных специальных подразделениях.

Кроме того, министр юстиции Денис Малюска заявил, что украинские тюрьмы переполнены. По его словам, мобилизовать можно до 20 тысяч человек.

война
ВСУ
Украина
заключенные
увольнение
мобилизация
военнообязанные

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