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Мобілізація засуджених — у Міноборони пояснили щодо подання заявки та місцю служби

12 травня 2024 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мобілізація засуджених — у Міноборони пояснили щодо подання заявки та місцю служби
Ув'язнені. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. В'язні будуть служити в окремих спеціальних підрозділах.

Деталі того, як буде відбуватися їх мобілізація, розкрив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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За його словами, рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира підрозділу прийняти до себе на службу таку особу.

Водночас піти до армії зможуть не всі засуджені. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання за:

  • злочини проти основ нацбезпеки України;
  • умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;
  • злочини проти статевої свободи та недоторканості;
  • злочини, пов’язані з тероризмом;
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
  • вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
  • особливо тяжкі корупційні злочини.

Раніше ми повідомляли, які дії необхідно зробити засудженим, аби мобілізуватися до лав армії. Зокрема, вік такої особи має бути менше ніж 57 років.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що українські в'язниці переповнені. За його словами, мобілізувати можна до 20 тис. осіб.

Міноборони
ув'язнені
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
засуджені

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